أعلن المدير العام لشركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، أحمد آقيول، أن الشركة وقّعت اتفاقيات بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2023.

وقال آقيول خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة: "من الناحية النقدية، جرى توقيع اتفاقيات تعاون بقيمة 4 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي".

وأضاف: "نستمر في النمو وستستمر أنشطتنا في التطور".

وتأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.​​​​​​​

وتُعدّ "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقاً للمعايير العسكرية.