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تركيا.. "أسيلسان" للصناعات الدفاعية توقع اتفاقات بـ4 مليارات دولار في 2023
أبرمت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية اتفاقيات بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2023. وتُعدّ "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقاً للمعايير العسكرية.
تركيا.. "أسيلسان" للصناعات الدفاعية توقع اتفاقات بـ4 مليارات دولار في 2023
تأسست "أسيلسان" عام 1975 بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات. / صورة: AA
23 سبتمبر 2023

أعلن المدير العام لشركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، أحمد آقيول، أن الشركة وقّعت اتفاقيات بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2023.

وقال آقيول خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة: "من الناحية النقدية، جرى توقيع اتفاقيات تعاون بقيمة 4 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي".

وأضاف: "نستمر في النمو وستستمر أنشطتنا في التطور".

وتأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.​​​​​​​

وتُعدّ "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقاً للمعايير العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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