سياسة
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خلال 8 شهور.. صادرات تركيا من الآلات تصل إلى 18.6 مليار دولار
بلغت صادرات قطاع تصنيع الآلات في تركيا 18.6 مليار دولار في غضون الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حسب بيان صادر عن اتحاد مصدّري الآلات.
خلال 8 شهور.. صادرات تركيا من الآلات تصل إلى 18.6 مليار دولار
بينما تراجع إنتاج الآلات في البلدان المتقدمة في النصف الأول، فإن إنتاج تركيا زاد بنسبة 9.7%. / صورة: AA
23 سبتمبر 2023

ارتفعت صادرات تركيا من الآلات بنسبة 11.1% خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت إلى 18.6 مليار دولار.

وبلغت صادرات قطاع تصنيع الآلات 18.6 مليار دولار في غضون الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حسب بيان صادر عن اتحاد مصدري الآلات في تركيا.

وحسب البيان، قال رئيس الاتحاد، قوتلو قره أفلي أوغلو: "بينما نترك وراءنا ربعاً شهد أدنى معدلات نمو في العالم في السنوات الأخيرة، وعاماً تقلصت فيه التجارة العالمية بسرعة، يمكننا القول إن الزيادة بنسبة 11.1% في صادراتنا من الآلات أثارت الغيرة لدى منافسينا".

وأشار إلى أنه بينما تراجع إنتاج الآلات في البلدان المتقدمة في النصف الأول، فإن إنتاج تركيا زاد بنسبة 9.7%.

ولفت إلى الزيادة في الاستثمارات في مجال الآلات والمعدات في تركيا، مؤكداً أن تلك الزيادة إيجابية من حيث بيانات النمو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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