سياسة
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صور | "رمز للاحتلال".. أذربيجان تنقل دبابة أرمينية من قره باغ إلى باكو
نقلت القوات الأذربيجانية الدبابة صاحبة الرقم "442" إلى "حديقة الغنائم العسكرية" في باكو لعرضها للجمهور مع الأسلحة والمركبات المدرعة التي غنمها الجيش الأذربيجاني من نظيره الأرميني في حرب قره باغ الثانية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
صور | "رمز للاحتلال".. أذربيجان تنقل دبابة أرمينية من قره باغ إلى باكو
أذربيجان تنقل إلى باكو دبابة ترمز للاحتلال الأرميني لـ"قره باغ" / صورة: AA
23 سبتمبر 2023

نقلَت القوات الأذربيجانية، السبت، دبابة إلى حديقة الغنائم في العاصمة باكو، استخدمها الأرمن "نُصباً تذكارياً للنصر" خلال حرب قره باغ الأولى (1988-1994)، على طريق شوشة-خانكندي خلال فترة الاحتلال.

وأعلنت القوات الأذربيجانية، نقلها الدبابة التي تحمل الرقم "442" إلى "حديقة الغنائم العسكرية" في باكو لعرضها للجمهور مع الأسلحة والمركبات المدرعة التي غنمها الجيش الأذربيجاني من نظيره الأرميني في حرب قره باغ الثانية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتوجه الكثير من الأذربيجانيين إلى الحديقة المذكورة لرؤية الدبابة التي كانت ذات يوم رمزاً للاحتلال، والتقطوا صوراً تذكارية أمامها.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

وبعد يوم واحد، أعلنت الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قرة باغ تقدموا بطلب عن طريق قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة في المنطقة، جرى بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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