سياسة
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الصومال.. مقتل 15 شخصاً على الأقل في انفجار شاحنة عند نقطة تفتيش أمنيّة
قُتِل 15 شخصاً على الأقل بعد انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش في بلدة بلدوين بوسط الصومال، وهو ما حوَّل أيضاً مباني مجاورة إلى أنقاض.
الصومال.. مقتل 15 شخصاً على الأقل في انفجار شاحنة عند نقطة تفتيش أمنيّة
بلدة بلدوين تقع في إقليم هيران بوسط الصومال والذي شهد في الآونة الأخيرة معارك بين الجيش وحركة الشباب / صورة: AP
23 سبتمبر 2023

قال مسؤول أمني صومالي، السبت، إن 15 شخصاً على الأقل قُتلوا، وأصيب 40 آخرون، بعد انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش في بلدة بلدوين بوسط الصومال، وهو ما حوَّل أيضاً مباني مجاورة إلى أنقاض.

ولم يتضح بعدُ من يقف وراء الحادث، لكن حركة الشباب الإرهابية تنفذ تفجيرات بشكل متكرر في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وتقع بلدوين في إقليم هيران بوسط الصومال والذي شهد في الآونة الأخيرة معارك بين الجيش وحركة الشباب.

وقال المسؤول الأمني إن من بين القتلى خمسة من أفراد الشرطة أطلقوا النار على الشاحنة في محاولة فاشلة لمنعها من اقتحام نقطة التفتيش.

وأوضح أن المباني والمتاجر المجاورة تحولت إلى أنقاض، بالإضافة إلى نقطة التفتيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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