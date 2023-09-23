سياسة
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الصين.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية بمشاركة 12 ألف رياضي
يشارك أكثر من 12 ألف رياضي من 45 دولة في أكبر حدث رياضي في آسيا للتنافس في 40 رياضة. ويتوافق يوم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو مع الاعتدال الخريفي، وهو يوم يرمز إلى الحصاد ولمّ الشمل في الثقافة الصينية.
الصين.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية بمشاركة 12 ألف رياضي
دورة الألعاب الآسيوية كان من المفترض أن تقام في سبتمبر/أيلول 2022، ولكنها أُجّلت بسبب فيروس كورونا. / صورة: AFP
23 سبتمبر 2023

انطلقت النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة "هانغتشو"، عاصمة مقاطعة "تشجيانغ" شرقي الصين، حيث حضر الرئيس شي جين بينغ وزعماء العديد من الدول الأخرى حفل الافتتاح.

ويشارك أكثر من 12 ألف رياضي من 45 دولة في أكبر حدث رياضي في آسيا للتنافس في 40 رياضة.

ويتوافق يوم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو مع الاعتدال الخريفي، وهو يوم يرمز إلى الحصاد ولمّ الشمل في الثقافة الصينية، حسب صحيفة "شنغهاي ديلي" المحلية.

وقال منظمو الحدث، في بيان نُشر على موقعهم الإلكتروني: "إن عدد الرياضيين المشاركين، نحو 12 ألفاً و500، هو الأكبر في تاريخ الألعاب الآسيوية".

ومن بين الحاضرين في حفل الافتتاح رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو، ورئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال، ورئيس وزراء تيمور الشرقية زانانا غوسماو، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

وستستمر دورة الألعاب الآسيوية، التي كان من المفترض أن تقام في سبتمبر/أيلول 2022، ولكن أُجّلت بسبب فيروس كورونا، حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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