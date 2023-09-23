سياسة
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ليبيا.. مصرع 94 من قوات الشرق خلال عمليات الإغاثة في درنة
لقي 94 فرداً من قوات شرق ليبيا مصرعهم أثناء مشاركتهم في عمليات المساعدة والإنقاذ لأهالي مدينة درنة ومناطق شرق البلاد التي اجتاحتها الفيضانات قبل نحو أسبوعين.
ليبيا.. مصرع 94 من قوات الشرق خلال عمليات الإغاثة في درنة
أفادت منظمة الصحة العالمية بمصرع 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف  جراء الإعصار المدمر. / صورة: AP Archive
23 سبتمبر 2023

لقي 94 فرداً من قوات شرق ليبيا مصرعهم أثناء مشاركتهم في عمليات المساعدة والإنقاذ لأهالي مدينة درنة ومناطق شرق البلاد التي اجتاحتها الفيضانات قبل نحو أسبوعين.

وفي بيان متلفز تلاه أحمد المساري الناطق باسم قيادة قوات الشرق الليبي التي يقودها خليفة حفتر، السبت، في بيانه: "إلى أسر منتسبي أفراد القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية الأخرى كافة الذين شاركوا في عملية المساعدة وإنقاذ مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة 94 شهيداً من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت الأكثر تضرراً.

وبعد أيام من تداول إحصاءات متعددة بشأن ضحايا الإعصار المدمر، أفادت منظمة الصحة العالمية في 16 سبتمبر/أيلول بمصرع 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، حسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

فيما تعود أحدث حصيلة ليبية إلى 13 سبتمبر/أيلول، حين أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، وسط ترجيحات بزيادة عدد الضحايا مع استمرار انتشال الجثث، لا سيما في درنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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