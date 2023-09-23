سياسة
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شاهد | العثور على 4 قبور عمرها 2000 عام ضمن أول مقبرة رومانية كاملة في غزة
أعلن خبير الآثار الفلسطيني فضل العطل السبت، العثور على أربعة قبور تعود إلى العهد الروماني قبل ألفي عام، مما يرفع عدد القبور التي عُثر عليها حتى الآن في المقبرة الرومانية المكتشفة العام الفائت في شمال غزة إلى 134.
شاهد | العثور على 4 قبور عمرها 2000 عام ضمن أول مقبرة رومانية كاملة في غزة
عالم آثار يستخرج هيكلاً عظمياً بشرياً من موقع مقبرة أثرية من العصر الروماني في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة / صورة: AFP
23 سبتمبر 2023

أعلن خبير أثار فلسطيني السبت العثور على أربعة قبور تعود إلى العهد الروماني قبل ألفي عام، مما يرفع عدد القبور التي عُثر عليها حتى الآن في المقبرة الرومانية المكتشفة العام الفائت في شمال غزة إلى 134.

وفي تصريحات صحفية قال الخبير فضل العطل إنه "باكتشاف القبور الأربعة يكتمل عدد القبور إلى 134 قبراً في هذه المقبرة الرومانية التاريخية التي تعود إلى حقبة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد"، وتوقع «تمام اكتشاف أول مقبرة كاملة" في غزة.

وكان عدد من الفنيين ضمن فريق التنقيب وحماية الآثار الفلسطيني الذي يرأسه العطل، يواصلون أعمال الترميم والدراسة داخل المقبرة.

وتقع هذه المقبرة على بُعد عشرات الأمتار من مدينة سكنية جديدة تقيمها مصر لدعم سكان قطاع غزة.

وبيّن العطل أن "ما يميّز بعض القبور أنها منشأة بشكل هرمي" مشيراً إلى "العثور على أجزاء من أوانٍ فخارية وقطع معدنية كانت تستخدم ضمن الطقوس الجنائزية".

وأضاف: "نحن في مرحلة الدراسة والترميم والصيانة، وآمل في أن تُفتح المقبرة أمام الزوار والباحثين في أقرب وقت".

وقال العطل: "إننا بحاجة إلى اكتشافات أخرى، غزة مدينة أثرية قديمة عبر التاريخ والحضارات" لكنه أعرب عن أسفه "لأن التمويل المالي غير كاف لمواصلة أعمال التنقيب في بقية الأماكن الأثرية".

وفي مارس/آذار العام الماضي أعلنت وزارة الآثار في غزة العثور على مقبرة رومانية تعود إلى القرن الأول الميلادي.

وتجري أعمال التنقيب والترميم بدعم مالي من صندوق حماية الثقافة التابع للمجلس الثقافي البريطاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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