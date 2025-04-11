تركيا
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قادة مشاركون في منتدى أنطاليا يؤكدون أهمية التعددية والحوار في عالم متغيّر
أكد عدد من الزعماء المشاركين في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلقت أعماله الجمعة في جنوب تركيا، أهمية التعددية والتعاون الدولي في مواجهة تحديات عالمية متزايدة، مشددين على دور الحوار والشراكات في تحقيق الاستقرار.
قادة مشاركون في منتدى أنطاليا يؤكدون أهمية التعددية والحوار في عالم متغيّر
ستضيف المنتدى هذا العام أكثر من 4 آلاف مشارك، من بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 70 وزيرًا، بينهم 50 وزير خارجية، إضافة إلى نحو 60 ممثلًا رفيع المستوى عن منظمات ومؤسسات دولية. / AA
11 أبريل 2025

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "البحث عن الشراكة في عصر التعددية القطبية"، شارك فيها كل من رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، ورؤساء وزراء مولدوفا وجورجيا وبلغاريا، إضافة إلى رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا كيتاروفيتش، بحضور نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وبتنظيم من نائب حزب العدالة والتنمية عن أنطاليا مولود تشاووش أوغلو.

وفي مداخلته، شدّد ميلاتوفيتش على أهمية المنصات الدبلوماسية متعددة الأطراف مثل منتدى أنطاليا، مشيراً إلى أن "التشابهات الثقافية يمكن توظيفها أداةً داعمة لتجاوز الخلافات". وأضاف أن "كل شيء يمكن التغلب عليه من خلال الشراكات البنّاءة".

من جانبه، أشار رئيس وزراء مولدوفا دورين ريتشيان إلى أن التعددية ليست فقط ضرورة حالية، بل أيضاً استثمار طويل الأمد لمواجهة الأزمات الإقليمية والجيوسياسية، مؤكداً ضرورة بناء شراكات متينة في مواجهة التحديات المعقدة.

أما رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه، فرأى أن العالم متعدد الأقطاب يفتح آفاقاً أمام جميع الدول، بما في ذلك جورجيا، لافتاً إلى توقيع بلاده اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 50 دولة، ودورها المحوري في ربط الشرق بالغرب وأوروبا بآسيا.

وفي السياق ذاته، شدّد رئيس الوزراء البلغاري روزين جيليازكوف على ضرورة أن تُفضي الحوكمة العالمية إلى قواعد مشتركة قائمة على العدالة وعدم التمييز، تُدار من المنظمات الدولية لضمان توازن العلاقات.

بدورها، أشارت الرئيسة الكرواتية السابقة كوليندا كيتاروفيتش إلى أن إحدى سمات العالم الحديث هي التقلب وعدم القدرة على التنبؤ، مشيرة إلى تزايد أهمية التفاهم الشخصي بين القادة في السياسة والدبلوماسية.

وانطلقت الجمعة النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وباستضافة وزير الخارجية هاكان فيدان، ويُعقد في مركز "نيست" للمؤتمرات بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

ويستضيف المنتدى هذا العام أكثر من 4 آلاف مشارك، من بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 70 وزيراً، بينهم 50 وزير خارجية، إضافة إلى نحو 60 ممثلاً رفيع المستوى عن منظمات ومؤسسات دولية.

وتُختتم فاعليات المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، يوم الأحد، ويتناول قضايا عالمية بارزة مثل تغيّر المناخ، والأمن الغذائي، ومكافحة الإرهاب، والرقمنة، والذكاء الصناعي، والمساعدات الإنسانية.

مصدر:TRT ARABI
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