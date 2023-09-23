أدانت أنقرة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المصحف الشريف أمام سفارات تركيا وباكستان وإندونيسيا والدنمارك في مدينة لاهاي الهولندية.

وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ السبت: "ندين بأشد العبارات الاعتداءات الدنيئة التي استهدفت كتابنا المقدس القرآن الكريم اليوم (23 سبتمبر/أيلول) أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها سفارتنا بمدينة لاهاي الهولندية".

وأشارت إلى أن هدف هذه الهجمات الاستفزازية هو إهانة الدين الإسلامي والمؤمنين به.

كما أدانت سماح السلطات في البلدان الأوروبية بممارسة أعمال الكراهية هذه من خلال التغاضي عنها تحت ستار حرية التعبير، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتشارها أكثر يوماً بعد يوم.

وأضافت: "ستواصل تركيا بكل حزم وفي جميع المحافل كفاحها ضد هذه العقلية المريضة والقائمة على الكراهية".

وأقدم إدوين فاغنسفيلد زعيم الفرع الهولندي لحركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) العنصرية واليمينية المتطرفة، على تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في لاهاي الهولندية.

وخلال احتجاجه أمام السفارة التركية في لاهاي، ألقى فاغنسفيلد الصفحات التي مزقها من المصحف على الأرض وداس عليها، ووجه إساءات إلى أنقرة والأتراك.

وشكر فاغنسفيلد الشرطة الهولندية التي حمته في أثناء تمزيق المصحف.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، مزق فاغنسفيلد نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في لاهاي.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيّي الدولتين في أكثر من بلد عربي.