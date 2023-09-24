سياسة
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غوتيريش يبحث مع فيدان مستجدات اتفاقية الحبوب ويعرب عن تقديره لجهود تركيا
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تقديره للدور الذي تقوم به تركيا ولجهودها في مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
غوتيريش يبحث مع فيدان مستجدات اتفاقية الحبوب ويعرب عن تقديره لجهود تركيا
فيدان يلتقي مع غوتيريش في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. / صورة: AA
24 سبتمبر 2023

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المستجدات في أوكرانيا واتفاقية الحبوب.

جاء ذلك خلال مباحثات جمعت الجانبين في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق منشور لحساب الخارجية التركية في منصة إكس.

وأعرب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم غوتيريش عن تقدير الأمين العام للتعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وتركيا وجهودها لمعالجة الآثار العالمية للحرب في أوكرانيا، بما في ذلك جهودها في مبادرة شحن الحبوب.

وفي يوليو/تموز 2022 وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية، لكن موسكو أعلنت في يوليو/تموز الماضي انسحابها من الاتفاقية.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اجتماع قريب لمجموعة العمل المعنية بسلامة الأغذية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف بيان الخارجية التركية أن غوتيريش وفيدان بحثا كذلك الأوضاع في سوريا وملف قبرص.

وانطلقت أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي وتختتم اليوم الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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