بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المستجدات في أوكرانيا واتفاقية الحبوب.

جاء ذلك خلال مباحثات جمعت الجانبين في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق منشور لحساب الخارجية التركية في منصة إكس.

وأعرب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم غوتيريش عن تقدير الأمين العام للتعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وتركيا وجهودها لمعالجة الآثار العالمية للحرب في أوكرانيا، بما في ذلك جهودها في مبادرة شحن الحبوب.

وفي يوليو/تموز 2022 وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية، لكن موسكو أعلنت في يوليو/تموز الماضي انسحابها من الاتفاقية.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اجتماع قريب لمجموعة العمل المعنية بسلامة الأغذية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف بيان الخارجية التركية أن غوتيريش وفيدان بحثا كذلك الأوضاع في سوريا وملف قبرص.

وانطلقت أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي وتختتم اليوم الأحد.