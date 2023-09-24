سياسة
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الضفة الغربية.. استشهاد شابَّين بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، واستُشهد على إثر ذلك شابّان فلسطينيان برصاص القوات المقتحمة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
الضفة الغربية.. استشهاد شابَّين بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس
جانب من التخريب الذي لحق بالطرق في مخيم نور شمس في طولكرم بعد اقتحام قوات الاحتلال فجر الأحد. / صورة: Reuters
24 سبتمبر 2023

استُشهد فلسطينيان فجر الأحد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم إنّ الشابَّين استُشهدا في مخيم نور شمس بعد إطلاق النار عليهما من جيش الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم في ساعات الفجر، واستمرت عملياتها فيه لأكثر من 5 ساعات شهدت خلالها مواجهات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين في المخيم.

وألحقت قوات الاحتلال دماراً بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين في المخيم، وذلك وفقاً لما نقله شهود عيان.

وفي السياق نفسه أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، كما أصابت شابَّين بجروح مختلفة، وقصفت طائرات الاحتلال مواقع في غزة.

وعلى مدار الشهور الماضية تشهد محافظات الضفة الغربية تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية من قِبل قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، وكثفت قوات الاحتلال عملياتها في محافظة طولكرم ومخيمها في الفترة الماضية بالتزامن مع تصاعد العمل المقاوم في المحافظة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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