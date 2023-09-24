استُشهد فلسطينيان فجر الأحد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم إنّ الشابَّين استُشهدا في مخيم نور شمس بعد إطلاق النار عليهما من جيش الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم في ساعات الفجر، واستمرت عملياتها فيه لأكثر من 5 ساعات شهدت خلالها مواجهات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين في المخيم.

وألحقت قوات الاحتلال دماراً بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين في المخيم، وذلك وفقاً لما نقله شهود عيان.

وفي السياق نفسه أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، كما أصابت شابَّين بجروح مختلفة، وقصفت طائرات الاحتلال مواقع في غزة.

وعلى مدار الشهور الماضية تشهد محافظات الضفة الغربية تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية من قِبل قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، وكثفت قوات الاحتلال عملياتها في محافظة طولكرم ومخيمها في الفترة الماضية بالتزامن مع تصاعد العمل المقاوم في المحافظة.