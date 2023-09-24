سياسة
2 دقيقة قراءة
إسطنبول.. تسليم السفينة الحربية بابور إلى باكستان بعد اكتمال صنعها بتركيا
سُلّمت السفينة الحربية بابور إلى باكستان بعد اكتمال صنعها في تركيا في اتفاقية بين البلدين تتضمن صناعة 4 سفن حربية لصالح القوات البحرية الباكستانية.
إسطنبول.. تسليم السفينة الحربية بابور إلى باكستان بعد اكتمال صنعها بتركيا
إسطنبول.. تسليم السفينة الحربية بابور إلى باكستان بعد اكتمال صنعها بتركيا. / صورة: AA
24 سبتمبر 2023

شهدت إسطنبول السبت مراسم تسليم سفينة حربية للقوات البحرية الباكستانية بعد اكتمال صناعتها في تركيا ضمن اتفاقية بين البلدين.

وشارك في مراسم تسليم السفينة بابور وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الدفاع في الحكومة الباكستانية المؤقتة أنور علي حيدر، وعسكريون من كلا البلدين.

وتُعَدّ السفينة بابور (PNS Babur) الأولى ضمن مشروع ميلغم الذي يتضمن صناعة 4 سفن لصالح القوات البحرية الباكستانية.

كما تضمّنت المراسم إلى جانب تسليم السفينة إلى السلطات الباكستانية عملية إنزال تركيا سفينتي آق حصار وقوج حصار ضمن مشروع سفن دوريات أعالي البحار للقوات البحرية التركية.

وفي مراسم تسليم بابور إلى باكستان قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون إنّ تركيا تأتي ضمن الدول القليلة في العالم التي باستطاعتها تصميم وبناء وتجهيز وإدارة السفن الحربية بإمكانات وطنية، كما أنها ضمن 3 أو 4 دول في العالم تتمتع بقدرات صناعة المسيّرات بشقَّيها الاستطلاعي والمسلح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us