شهدت إسطنبول السبت مراسم تسليم سفينة حربية للقوات البحرية الباكستانية بعد اكتمال صناعتها في تركيا ضمن اتفاقية بين البلدين.

وشارك في مراسم تسليم السفينة بابور وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الدفاع في الحكومة الباكستانية المؤقتة أنور علي حيدر، وعسكريون من كلا البلدين.

وتُعَدّ السفينة بابور (PNS Babur) الأولى ضمن مشروع ميلغم الذي يتضمن صناعة 4 سفن لصالح القوات البحرية الباكستانية.

كما تضمّنت المراسم إلى جانب تسليم السفينة إلى السلطات الباكستانية عملية إنزال تركيا سفينتي آق حصار وقوج حصار ضمن مشروع سفن دوريات أعالي البحار للقوات البحرية التركية.

وفي مراسم تسليم بابور إلى باكستان قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون إنّ تركيا تأتي ضمن الدول القليلة في العالم التي باستطاعتها تصميم وبناء وتجهيز وإدارة السفن الحربية بإمكانات وطنية، كما أنها ضمن 3 أو 4 دول في العالم تتمتع بقدرات صناعة المسيّرات بشقَّيها الاستطلاعي والمسلح.