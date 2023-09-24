سياسة
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بريطانيون يطالبون بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي.. وحزب العمل: لم نغير موقفنا
شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مظاهرة شارك فيها مئات طالبوا بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي، فيما أكد حزب العمل أن موقفه لم يتغير من إلغاء اتفاقية بريكست.
بريطانيون يطالبون بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي.. وحزب العمل: لم نغير موقفنا
جانب من المظاهرة التي جرت في العاصمة البريطانية لندن. / صورة: AFP
24 سبتمبر 2023

تظاهر مئات البريطانيين في وسط لندن السبت للمطالبة بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتجمّع المشاركون في "المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام" بالقرب من حديقة هايد بارك، وانطلقوا باتجاه ساحة البرلمان.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتِب عليها "طريق الانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ من هنا"، و"انضموا مجدداً وابتهجوا".

وتدعم حركة "المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام" عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه إثر استفتاء عام 2016.

وجرى خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة عام 2025.

وقال بيتر كور الشريك المؤسس لـ"المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام" إنه قرر تنظيم المظاهرة لأنه "شعر كأن الجميع قد يئسوا" من القضية.

وأضاف كور أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "خطأً فادحاً، ونحن جميعاً وخصوصاً الطبقة العاملة والفقراء ندفع ثمنه، وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك".

ونفى زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، الجمعة، رغبته في عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن دفعت تعليقاته الأخيرة حزب المحافظين الحاكم إلى اتهامه بالرغبة في "إلغاء بريكست".

وأصر ستارمر على أنه لا سبب للعودة إلى الاتحاد الأوروبي أو اتحاده الجمركي أو السوق الموحدة.

وقال إد ديفي زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، رابع أكبر حزب في البرلمان البريطاني، الذي تعهد في السابق بـ"وقف بريكست"، إنّ الناخبين توقفوا عن الحديث عن أوروبا على عتبة الباب.

وأضاف ديفي قبل المؤتمر السنوي لحزبه السبت: "نريد أن تعود بريطانيا إلى قلب أوروبا، ولكننا واقعيون أيضاً ونرى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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