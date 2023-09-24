سياسة
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شاهد| أذربيجان تضبط كميات ضخمة من المعدّات العسكرية في قره باغ
كشفت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن المعدّات العسكرية المضبوطة في إقليم قره باغ خلال عمليتها الأخيرة لمكافحة الإرهاب ضد القوات الأرمينية غير القانونية. وقالت الوزارة إن المنطقة تحولت إلى "برميل بارود".
شاهد| أذربيجان تضبط كميات ضخمة من المعدّات العسكرية في قره باغ
أذربيجان تضبط معدّات عسكرية في إقليم قره باغ. / صورة: AA
24 سبتمبر 2023

ضبطت أذربيجان معدّات عسكرية وأسلحة وذخائر خلال عمليتها الأخيرة لمكافحة الإرهاب ضد القوات الأرمنية غير القانونية في إقليم قره باغ.

وأشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان السبت إلى استمرار الجهود الرامية إلى نزع السلاح من المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية في المنطقة.

ومن بين المعدّات المضبوطة التي كشفت عنها الوزارة 4 دبابات وعدة مركبات مدرعة ومدافع وألغام وقذائف وصواريخ وقنابل وأسلحة من عيارات مختلفة ومضادات طائرات ودبابات.

في سياق متصل أكد حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني، عبر منصة إكس، أن قره باغ جرى تحويله إلى مكان يشبه برميل بارود خلال فترة الاحتلال الأرميني.

وقال: "كشفت الأيام الثلاثة الأولى من عملية نزع السلاح أنه خلال سنوات الاحتلال جرى تحويل إقليم قره باغ الأذربيجاني إلى المنطقة الأكثر عسكرة في العالم وبرميل بارود من حيث عدد المستودعات العسكرية والأسلحة والذخائر المتراكمة".

وأضاف: "لم نكن نتوقع أن تصبح المنطقة عسكرية إلى هذا الحد بالنظر إلى عدد سكانها ومساحتها".

ولفت حاجييف إلى أن نزع السلاح عنصر أساسي في عملية إعادة إدماج الأرمن في المجتمع الأذربيجاني.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2023 أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيانٍ إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

وبعد يوم واحد أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قرة باغ تقدموا بطلب عن طريق قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة في المنطقة، جرى بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها وإخلاء مواقعها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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