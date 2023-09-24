سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد| آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد عنف الشرطة
شهدت مدن فرنسية مشاركة آلاف المواطنين في مظاهرات ضد عنف الشرطة الفرنسية، وذلك استجابة لدعوات أكثر من 100 منظمة نقابية وسياسية فرنسية.
شاهد| آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد عنف الشرطة
جانب من المظاهرات التي دعت إليها منظمات نقابية وسياسية / صورة: AFP
24 سبتمبر 2023

تظاهر عشرات الآلاف السبت ضد "عنف الشرطة" في مدن فرنسية عدة، بينها باريس حيث أصيب ثلاثة شرطيين بجروح طفيفة في هجوم استهدف سيارتهم.

ودعا أكثر من 100 منظمة نقابية وسياسية وتجمعات أخرى من أحياء الطبقة العاملة إلى هذه التظاهرة التي حظيت أيضاً بدعم 150 شخصية سينمائية.

وقالت الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" وحزب "إل إف إي" اليساري الراديكالي إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 80 ألفاً بينهم 15 ألفاً في العاصمة. فيما أشار بيان وزارة الداخلية إلى أن عدد المتظاهرين تجاوز 30 ألف شخص في جميع المدن الفرنسية.

وفي باريس، وقعت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، أعلنت على إثرها وزارة الداخلية اعتقال ستة اشخاص في كل أنحاء فرنسا، اتهمت ثلاثة منهم بالتسبب في إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة في العاصمة.

وردد المتظاهرون في باريس شعارات: "الشرطة في كل مكان، ولا عدالة في أي مكان"، و"لا عدالة، لا سلام" و"العدالة لنائل" في إشارة إلى المراهق الذي قُتل في 27 يونيو/حزيران قرب العاصمة الفرنسية في حاجز تدقيق مروري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us