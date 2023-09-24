تظاهر عشرات الآلاف السبت ضد "عنف الشرطة" في مدن فرنسية عدة، بينها باريس حيث أصيب ثلاثة شرطيين بجروح طفيفة في هجوم استهدف سيارتهم.

ودعا أكثر من 100 منظمة نقابية وسياسية وتجمعات أخرى من أحياء الطبقة العاملة إلى هذه التظاهرة التي حظيت أيضاً بدعم 150 شخصية سينمائية.

وقالت الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" وحزب "إل إف إي" اليساري الراديكالي إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 80 ألفاً بينهم 15 ألفاً في العاصمة. فيما أشار بيان وزارة الداخلية إلى أن عدد المتظاهرين تجاوز 30 ألف شخص في جميع المدن الفرنسية.

وفي باريس، وقعت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، أعلنت على إثرها وزارة الداخلية اعتقال ستة اشخاص في كل أنحاء فرنسا، اتهمت ثلاثة منهم بالتسبب في إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة في العاصمة.

وردد المتظاهرون في باريس شعارات: "الشرطة في كل مكان، ولا عدالة في أي مكان"، و"لا عدالة، لا سلام" و"العدالة لنائل" في إشارة إلى المراهق الذي قُتل في 27 يونيو/حزيران قرب العاصمة الفرنسية في حاجز تدقيق مروري.