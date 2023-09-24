سياسة
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مالي تهدد بالرد حال تدخلت إكواس عسكرياً في النيجر
هدد وزير الخارجية المالي بالرد على أي تدخل عسكري تنفذه إكواس في النيجر. وانتقد "الهيمنة الاستعمارية" لفرنسا، مشيداً في المقابل بالتضامن الروسي.
مالي تهدد بالرد حال تدخلت إكواس عسكرياً في النيجر
وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب يلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. / صورة: AFP
24 سبتمبر 2023

قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، السبت، في الأمم المتحدة إنّ بلاده "لن تقف مكتوفة" في حال حصول تدخل عسكري في النيجر.

وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) منذ أسابيع عدةٍ منفذي الانقلاب في 26 يوليو/تموز بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

وقال ديوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلاً المجلس العسكري المالي، إنّ بلاده "لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إكواس".

وأضاف: "أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديداً مباشراً للسلام والأمن في مالي، وأيضاً للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفين".

ووقّعت مالي اتفاقاً دفاعياً مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها الجيش.

وهاجم ديوب مجدداً فرنسا و"الهيمنة الاستعمارية الجديدة"، مشيداً في المقابل بروسيا "لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".

ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي دخلت النيجر في حالة من الفوضى عندما قاد الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وفي 3 أغسطس/آب الماضي أعلن القادة العسكريون في النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بحجة افتقار الانقلابيين إلى الشرعية.

وحذّر وزير الخارجية المالي من أن "حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي".

وقال ديوب إنّ "الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتُّخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل مينوسما".

وشدد على أن "حكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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