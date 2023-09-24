يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم غد الاثنين، إلى منطقة نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم تلبية لدعوة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان يجري زيارة إلى المنطقة تستمر يوماً واحداً.

وحسب البيان، سيبحث الرئيسان العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في قره باغ، والقضايا الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيسان في حفل وضع حجر أساس مشروع مد خط غاز إغدير-نخجوان وحفل افتتاح مجمع نخجوان العسكري بعد انتهاء أعمال التجديد.

وتأتي الزيارة عقب إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف عمليتها في قره باغ المجاورة، وتخلي المجموعات المسلحة غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2023 أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيانٍ إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".