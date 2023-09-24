قُتِل شرطي وأصيب آخر، اليوم الأحد، في إطلاق نار بقرية في شمال كوسوفو، وفقاً لمسؤول كوسوفي.

وقال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في منشور على فيسبوك: "في الوقت الراهن إطلاق النار على شرطتنا من أسلحة ذات عيارات متنوعة لا يزال جارياً"، ووصف الواقعة بأنها عمل إرهابي.

وأضاف: "المهاجمون محترفون ويرتدون أقنعة ومدججون بالأسلحة".

وأوضح: أنّ "إطلاق النار على الشرطة مستمر. ولهذا السبب طلبنا من صربيا التوقف عن تشجيع الهجمات الإرهابية في شمال" كوسوفو.

وفي بيان منفصل، أشار كورتي إلى أن السلطات تحاصر 30 مسلحاً على الأقل في شمال كوسوفو، داعياً إلى استسلامهم بعد ساعات على تعرّض دورية إلى كمين في المنطقة أسفر عن مقتل شرطي.

وقال في مؤتمر صحافي "تحاصر قوات الشرطة التابعة لنا 30 مهنياً وعسكرياً أو شرطياً مسلحاً. أدعوهم للاستسلام إلى أجهزتنا الأمنية".

من جهتها، قالت شرطة كوسوفو إن مركبتين ثقيلتين دون لوحات مرخصة توقفتا في وقت مبكر من صباح الأحد عند جسر في قرية بانجسكا وأوقفتا المرور، وبدأتا إطلاق النار على وحدات الشرطة التي وصلت "بترسانة من الأسلحة النارية تضمنت قنابل يدوية وقاذفات".

كما ندّدت رئيسة البلاد فيوسا عثماني، في منشور على منصة إكس، ما وصفته بهجوم إرهابي من مجموعات إجرامية صربية.

في السياق، أدان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشدة "الهجوم البشع" الذي استهدف الشرطة في كوسوفو وأسفر عن مقتل أحد عناصرها.

وقال بوريل في بيان "أدين بأشد العبارات الهجوم البشع الذي نفّذته عصابة مسلحة ضد عناصر شرطة كوسوفو في بانيسكا/بانيسكه في شمال كوسوفو، ما أسفر عن مقتل عنصر شرطة وإصابة اثنين بجروح". وأضاف "يجب التحقق من جميع الوقائع المرتبطة بالهجوم. يجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابها العدالة".

وتصاعدت حدة التوترات في مايو/أيار 2023 في شمال كوسوفو، عقب الانتخابات البلدية في المناطق التي يهيمن عليها الصرب، ما دفع حلف الناتو إلى اتخاذ قرار بنشر 700 جندي إضافي في مهمة حفظ السلام في كوسوفو بعد إصابة 93 من جنوده.

يهدف الحوار الذي أُطلق عام 2011 بين بليغراد وبريشتينا، إلى تطبيع العلاقات بين الجارتين في منطقة البلقان، وإيجاد حل مقبول للطرفين للنزاعات في إطار اتفاق ملزِم.

وعام 2008، أعلنت كوسوفو بشكل أحادي استقلالها عن صربيا، لتعترف بها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا، إلا أن صربيا لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها.