تمكّن الجيش التركي، الأحد، من تحييد 3 من عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن الجيش التركي تمكّن من تحييد 3 من إرهابيي التنظيم، لدى محاولتهم استهداف منطقة عملية "نبع السلام".​​​​​​​

وأضافت الوزارة في البيان أن قواتها تواصل الرد بالمثل على التنظيم الإرهابي الذي يسعى لإفساد الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وكانت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا ضد تنظيمي "داعش" وYPG الإرهابيين.