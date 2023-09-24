سياسة
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"للذين نزعوا سلاحهم".. أذربيجان توفر وسائل لنقل القوات الأرمينية من قره باغ
قالت باكو إنه وفقاً للاتفاق المبرم في 20 سبتمبر/أيلول، سيتمكن أفراد القوات المسلحة الأرمينية منزوعة السلاح والمسرَّحين من المرور من قره باغ لأرمينيا. وأضافت أن الانتقال سيكون بواسطة الحافلات والمركبات الخاصة عبر طريقي خانكندي-لاشين وكلبجر-باصركجر.
"للذين نزعوا سلاحهم".. أذربيجان توفر وسائل لنقل القوات الأرمينية من قره باغ
الداخلية الأذربيجانية أوضحت أن الانتقال سيكون بواسطة الحافلات والمركبات الخاصة عبر طريقي خانكندي-لاشين وكلبجر-باصركجر / صورة: AA
24 سبتمبر 2023

قالت وزارة الداخلية الأذربيجانية، إنه سيجري توفير وسائل لنقل عناصر القوات المسلحة الأرمينية الذين نزعوا سلاحهم في إقليم قره باغ إلى بلادهم.

وأوضحت الوزارة في بيان الأحد، أنه وفقاً للاتفاق المبرم في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، سيتمكن أفراد القوات المسلحة الأرمينية منزوعة السلاح والمسرَّحين من المرور من قره باغ إلى أرمينيا.

وأضافت أن الانتقال سيكون بواسطة الحافلات والمركبات الخاصة عبر طريقي خانكندي-لاشين وكلبجر-باصركجر.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".​​​​​​​

وبعد يوم واحد، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في "قرة باغ" تقدموا بطلب عن طريق قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة في المنطقة، جرى بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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