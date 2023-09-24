دعا رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي (ICYF) طه آيهان، إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون الجماعي لمكافحة العنصرية.

وقال آيهان في بيان، اليوم الأحد، إن المنتدى عازم على العمل مع جميع الطوائف الدينية لتعزيز الحوار والتعايش السلمي.

ووصف العنصرية بـ"وباء لا يعرف الحدود" وأنها تؤثر على الأفراد من جميع الأعمار والثقافات والأعراق والمعتقدات.

وأضاف آيهان أنهم يعملون بنشاط على إقامة شراكات مع منظمات غير حكومية وزعماء دينيين وقادة سياسيين لمعالجة العنصرية بشكل فعال.

وذكر أن المنتدى ينظم سلسلة من الفاعليات وورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة العنصرية.

وتأسس منتدى شباب التعاون الإسلامي خلال مؤتمر عُقد بأذربيجان، في ديسمبر/كانون الأول 2004، وهو منظمة دولية غير ربحية تضم منظمات شبابية رائدة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (57 دولة)، وفق الموقع الإلكتروني للمنتدى.​​​​​​​

كما يضم المنتدى المنظمات الشبابية الدولية، التي تعمل في منطقة "التعاون الإسلامي"، إضافة إلى منظمات الشباب التي تمثل الأقليات المسلمة الكبيرة في جميع أنحاء العالم.