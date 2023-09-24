سياسة
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لجنة طوارئ شرق ليبيا تعلن ارتفاع ضحايا الإعصار إلى 3845
أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دانيال" إلى 3845 حالة وفاة. وقالت اللجنة في بيان إن عدد الوفيات تزايد بعد دفن 43 جثماناً جرى انتشالها، مشيرة إلى أن "عدد الوفيات المعلن سيكون في ازدياد كل يوم".
لجنة طوارئ شرق ليبيا تعلن ارتفاع ضحايا الإعصار إلى 3845
في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة. / صورة: AA
24 سبتمبر 2023

أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دانيال" إلى 3845 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ محمد الجارح، خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، إن "حصيلة الوفيات جراء الفيضانات ارتفعت إلى 3845 حالة، وفقاً للأرقام الموثقة والمسجّلة لدى وزارة الصحة (بحكومة الشرق)".

وهذه الحصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، حين أفادت بمصرع 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، بينما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس (غرب) قبلها بثلاثة أيام مصرع أكثر من 6 آلاف شخص في المناطق الشرقية.

وتابع الجارح أن "عدد الوفيات تزايد بعد دفن 43 جثماناً جرى انتشالها السبت، وبكل أسى وحزن عدد الوفيات المعلن سيكون في ازدياد كل يوم".

ولفت إلى أن النائب العام الصديق الصور "شكّل لجنة لتوثيق وحصر الوفيات واستقبال البلاغات عن المفقودين".

الجارح أوضح أن "عدد الوفيات المعلن مرتبط فقط بالحالات التي جرى توثيقها من قِبل وزارة الصحة (بحكومة الشرق)، ولا تزال عمليات الحصر مستمرة، بخاصة أن هناك جثثاً جرى دفنها دون توثيقها حتى اللحظة".

وعدّد أسباب تأخر إصدار بيانات نهائية بخصوص الوفيات، ومنها "عدم وجود منظومة واحدة لحصر الجثامين ومن ثم دفنها، فضلاً عن دفن بعض المتوفين دون التعرف عليهم".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، غير أن درنة هي المتضرر الأكبر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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