سياسة
2 دقيقة قراءة
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إسرائيل تستهدف نقطة عسكرية للمقاومة في غزة
استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، نقطة عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي قطاع غزة للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بالتزامن مع تظاهرات خرجت قرب السياج الفاصل للقطاع لليوم الثامن على التوالي.
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إسرائيل تستهدف نقطة عسكرية للمقاومة في غزة
إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرقي غزة / صورة: AA
24 سبتمبر 2023

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الأحد، نقطة عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع تظاهرات خرجت لليوم الثامن على التوالي قرب السياج الفاصل للقطاع.

وقصفت طائرات إسرائيلية النقطة، دون أنباء فورية عن وقوع إصابات، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وهذه المرة الثانية خلال 24 ساعة، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي استهدافه نقاطاً تابعة لـ"حماس" في غزة.

والأحد، خرج عشرات الشبان الفلسطينيين في تظاهرات متواصلة لليوم الثامن على التوالي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل "تنديداً باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة".

وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، اقتحم 303 مستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بمناسبة "احتفالات السنة العبرية (مستمرة حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل"، وفق ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وسط توتر مستمر في الضفة الغربية إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.

وفي الجانب الآخر من السياج، نشر الجيش الإسرائيلي قوات وآليات ووحدة قناصة خلف التلال الرملية القريبة لتفريق التظاهرات في المناطق الشرقية للقطاع.

ومساء 15 سبتمبر/أيلول، بدأت فترة الأعياد اليهودية التي تتكثف فيها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بحلول عيد "رأس السنة العبرية"، وتتواصل حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us