قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الأحد، نقطة عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع تظاهرات خرجت لليوم الثامن على التوالي قرب السياج الفاصل للقطاع.

وقصفت طائرات إسرائيلية النقطة، دون أنباء فورية عن وقوع إصابات، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وهذه المرة الثانية خلال 24 ساعة، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي استهدافه نقاطاً تابعة لـ"حماس" في غزة.

والأحد، خرج عشرات الشبان الفلسطينيين في تظاهرات متواصلة لليوم الثامن على التوالي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل "تنديداً باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة".

وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، اقتحم 303 مستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بمناسبة "احتفالات السنة العبرية (مستمرة حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل"، وفق ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وسط توتر مستمر في الضفة الغربية إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.

وفي الجانب الآخر من السياج، نشر الجيش الإسرائيلي قوات وآليات ووحدة قناصة خلف التلال الرملية القريبة لتفريق التظاهرات في المناطق الشرقية للقطاع.

ومساء 15 سبتمبر/أيلول، بدأت فترة الأعياد اليهودية التي تتكثف فيها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بحلول عيد "رأس السنة العبرية"، وتتواصل حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.