أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، السفير تانجو بلغيتش، الأحد، هجوماً مسلحاً أدى إلى مقتل شرطي في منطقة بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو.

وقال بلغيتش في رد على سؤال تلقاه حول التوتر الحاصل بكوسوفو: "ندين الهجوم الذي وقع صباح اليوم في قرية بنياسكا التابعة لبلدية زفيتشان ذات الأغلبية الصربية شمالي كوسوفو، والذي أسفر عن مقتل ضابط شرطة في كوسوفو وإصابة آخر بجروح".

وأعرب المتحدث عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً أنه من الضروري أن يتبع جميع الأطراف ضبط النفس وتجنب العنف من أجل خفض التوتر في المنطقة ومنع التصعيد.

وشدد بلغيتش على أن الحوار "هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في كوسوفو والمنطقة"، مضيفاً أن تركيا ستواصل دعم عملية الحوار.

وصباح الأحد، قُتل شرطي وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحين صرب النار عليهما بعدما أغلقوا طريقاً في منطقة بنياسكا.

وقال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، في منشور على منصة "إكس"، إن "شرطياً قُتل اليوم أثناء أداء واجبه وأصيب آخر في مدينة زفيتشان الشمالية".

واتهم كورتي صربيا بدعم المسلحين قائلاً إن "رعاية صربيا للعنف والإرهاب تعد انتهاكاً صارخاً لأمننا القومي والقانون والمبادئ والقيم الدولية".

وطالب صربيا بـ"التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية في الشمال"، فيما لم يصدر من الجانب الصربي تعليق فوري على اتهاماته.

وتصاعدت حدة التوترات في مايو/أيار 2023 في شمال كوسوفو، عقب الانتخابات البلدية في المناطق التي يهيمن عليها الصرب، ما دفع حلف الناتو إلى اتخاذ قرار بنشر 700 جندي إضافي في مهمة حفظ السلام في كوسوفو بعد إصابة 93 من جنوده.

وعام 2008، أعلنت كوسوفو بشكل أحادي استقلالها عن صربيا، لتعترف بها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا، إلا أن صربيا لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها.