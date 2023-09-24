أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنها أحبطت 30 محاولة لتنفيذ "هجمات إرهابية" واعتقلت 28 عضواً في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الأيام الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن العمليات جرت في عدة محافظات لكنها لم تحدد وقوعها خلال فترة زمنية بعينها.

ووفق البيان فقد جرت الاعتقالات بعد سلسلة من المداهمات في طهران وألبرز وأذربيجان الغربية

وأشارت الوزارة إلى أن "مخططات التفجيرات تأتي بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني، التي توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة".

ولفتت إلى أن "الهدف من الهجمات تقويض الأمن وإثارة الذعر والخوف في المجتمع وإثارة الشغب والاحتجاجات".

وذكر بيان وزارة الاستخبارات أنه "على الرغم من أن المعتقلين تابعون لتنظيم داعش، إلا أن أساليبهم أكثر تطوراً وتحمل بصمات أساليب منسوبة إلى إسرائيل"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقالت الوزارة إن "المعتقلين لديهم تاريخ من الارتباط بإرهابيي داعش في سوريا وأفغانستان وباكستان وكردستان العراق"، حسب البيان.

وأشار البيان إلى "إصابة اثنين من عناصر المخابرات الإيرانية خلال عمليات الاعتقال".