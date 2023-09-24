تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل لقاء بين مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حجييف وأمين مجلس الأمن في أرمينيا أرمين غريغوريان الثلاثاء، 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

وسيشارك في اللقاء إلى جانب حجييف وغريغوريان مستشار كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حسب وكالة الأنباء الأرمينية (أرمينبرس) نقلاً عن مجلس الأمن في أرمينيا،

وسيبحث اللقاء في بروكسل ترتيبات الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 5 أكتوبر/تشرين الأول بمدينة غرناطة الإسبانية.

واستضافت بروكسل لقاء ثلاثياً في 14 مايو/أيار الماضي جمع علييف وباشينيان وميشيل. وفي 1 يونيو/حزيران عُقد اجتماع خماسي شارك فيه أيضاً ماكرون وشولتز، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية بمولدوفا.