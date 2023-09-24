سياسة
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لتحضير لقاء علييف وباشينيان.. لقاء بين مسؤولين من أذربيجان وأرمينيا ببروكسل
تستضيف بروكسل لقاء بين مستشار الرئيس الأذربيجاني وأمين مجلس الأمن في أرمينيا، لبحث ترتيبات الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في 5 أكتوبر/تشرين الأول بمدينة غرناطة.
لتحضير لقاء علييف وباشينيان.. لقاء بين مسؤولين من أذربيجان وأرمينيا ببروكسل
مسؤولون من أذربيجان وأرمينيا يلتقون في بروكسل الثلاثاء لبحث الاجتماع المرتقب بين علييف وباشينيان / Others
24 سبتمبر 2023

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل لقاء بين مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حجييف وأمين مجلس الأمن في أرمينيا أرمين غريغوريان الثلاثاء، 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

وسيشارك في اللقاء إلى جانب حجييف وغريغوريان مستشار كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حسب وكالة الأنباء الأرمينية (أرمينبرس) نقلاً عن مجلس الأمن في أرمينيا،

وسيبحث اللقاء في بروكسل ترتيبات الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 5 أكتوبر/تشرين الأول بمدينة غرناطة الإسبانية.

واستضافت بروكسل لقاء ثلاثياً في 14 مايو/أيار الماضي جمع علييف وباشينيان وميشيل. وفي 1 يونيو/حزيران عُقد اجتماع خماسي شارك فيه أيضاً ماكرون وشولتز، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية بمولدوفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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