أدانت السعودية وقطر والأردن ومصر، في بيانات منفصلة لوزارات خارجيتها الأحد، الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف تلك الاعتداءات.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة تكرار الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها مجموعة من المتطرفين في المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأدانت قطر في بيان للخارجية "اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي"، وعدَّته "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

كما أدانت الخارجية الأردنية في بيانٍ "اقتحام المسجد الأقصى من جانب متطرفين والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية بحماية من الشرطة الإسرائيلية".

من جانبها أدانت مصر في بيان للخارجية الاقتحام، واعتبرت أن "هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم".

واقتحم نحو 317 مستوطناً المسجد الأقصى، الأحد، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، حيث أدى بعضهم صلوات تلمودية.

إدانة تمزيق المصحف

وفي سياق منفصل أدانت السعودية وقطر والأردن في بيانات آخري حوادث تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي السبت.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان ثانٍ عن "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام إحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي".

وأدانت دولة قطر في بيان بشدةٍ تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في مدينة لاهاي الهولندية، معتبرة أن هذه الواقعة الشنيعة عمل تحريضي مدبّر يتعمد إثارة الرأي العام وتأجيج مشاعر المسلمين.

كما أدانت الخارجية الأردنية في بيان ثانٍ تلك الواقعة التي حدثت السبت أمام عدد من السفارات في لاهاي، مشددة على رفض الأردن "هذه الأفعال غير المسؤولة التي تستفز مشاعر نحو مليار مسلم حول العالم".

وكان إدوين فاغنسفيلد زعيم الفرع الهولندي لحركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) العنصرية واليمينية المتطرفة أقدم السبت على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في لاهاي الهولندية.