سياسة
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تزامناً مع مفاوضات إدماج الأرمن في قره باغ.. أذربيجان تمد خانكندي بالكهرباء
أعلن بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية ربط مدينة خانكندي في إقليم قره باغ مع خطوط شبكة الكهرباء الأذربيجانية بدلاً من الشبكة الأرمنية، وذلك بالتزامن مع مفاوضات بين مسؤولين أذربيجانيين وممثلين عن السكان الأرمن في الإقليم.
تزامناً مع مفاوضات إدماج الأرمن في قره باغ.. أذربيجان تمد خانكندي بالكهرباء
أوضح بيان الرئاسة الأذربيجانية أن خطوط كهرباء خانكندي تغذيها محولات مدينة شوشة في إقليم قره باغ / صورة: Reuters
25 سبتمبر 2023

أعلنت السلطات الأذربيجانية الأحد، ربط شبكة خطوط الكهرباء في مدينة خانكندي التي يقطنها الأرمن في إقليم قره باغ، بخط التغذية العام لأذربيجان.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية أن خط كهرباء خانكندي انفصل عن شبكة الطاقة الأرمينية، ووُصل بشبكة التغذية الأذربيجانية.

وأوضح البيان أن خطوط كهرباء خانكندي تغذيها محولات مدينة شوشة بالإقليم نفسه، مضيفاً: "نور أذربيجان سيضيء خانكندي من الآن فصاعداً".

يأتي إمداد خانكندي بالكهرباء بعد أيام من إطلاق مفاوضات بين مسؤولين حكوميين أذربيجانيين وممثلين من الأرمن القاطنين في إقليم قره باغ لمناقشة مسار اندماجهم في المجتمع الأذربيجاني.

وسبق أن أعلن مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف أن الدولة الأذربيجانية أعدت خطة اجتماعية وإدماجية شاملة للسكان الأرمن في قرة باغ.

وأطلق الجيش الأذربيجاني في 19 سبتمبر/أيلول 2023 عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".​​​​​​​

وبعد يوم واحد أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف العملية مقابل تخلّي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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