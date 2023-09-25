سياسة
2 دقيقة قراءة
أدى إلى مصرع شرطي.. كوسوفو تعلن مقتل 3 من منفذي هجوم بنياسكا
لاحقت الشرطة الكوسوفية مسلحين نفّذوا هجوماً شمالي البلاد أسفر عن مقتل شرطي، وأدت الاشتباكات إلى مقتل 3 من منفذي الهجوم وإصابة آخرين.
أدى إلى مصرع شرطي.. كوسوفو تعلن مقتل 3 من منفذي هجوم بنياسكا
شرطة كوسوفو تقتل 3 مسلحين صرب نفّذوا هجوماً شمالي البلاد / صورة: AFP
25 سبتمبر 2023

قُتل 3 من منفذي هجوم أدى إلى مقتل شرطي في قرية بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو، وأصيب ووُقف آخرون.

وقال رئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي في تصريحات خلال فاعلية لتأبين الشرطي المقتول الأحد، إنه "كان أعضاء من تشكيل شرطي أو عسكري أجنبي محترف نفذوا الهجوم الإرهابي".

وأضاف: "قتلنا 3 منهم، ويوجد جرحى وموقوفون".

بدوره قال وزير الداخلية جلال سفيتشلا إن 3 من منفذي الهجوم قُتلوا، ووُقف 6، 2 من منفذي الهجوم و4 ساندوهم عبر اتصال لا سلكي.

وأوضح أن أعمال البحث عن بقية منفذي الهجوم جارية.

ولفت إلى أن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة.

وصباح الأحد قُتل شرطي وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحين صرب النار عليهما بعدما أغلقوا طريقاً في منطقة بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو.

وفي وقت سابق الأحد قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، في منشور على منصة "إكس"، إن "شرطياً قُتل اليوم في أثناء أداء واجبه، وأصيب آخر في مدينة زفيتشان الشمالية".

واتهم كورتي صربيا بدعم المسلحين قائلاً إن "رعاية صربيا للعنف والإرهاب تُعَدّ انتهاكاً صارخاً لأمننا القومي والقانون والمبادئ والقيم الدولية".

وطالب صربيا بـ"التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية في الشمال".

ولم يصدر من الجانب الصربي تعليق فوري على اتهامات رئيس الوزراء الكوسوفي.

وفي مايو/أيار 2023 تصاعدت حدة التوترات بشمال كوسوفو، عقب الانتخابات البلدية في المناطق التي يهيمن عليها الصرب، ما دفع حلف الناتو إلى اتخاذ قرار بنشر 700 جندي إضافي في مهمة حفظ السلام في كوسوفو بعد إصابة 93 من جنوده.

وعام 2008 أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا، ليعترف بها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا، إلا أن صربيا لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us