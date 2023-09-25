قُتل 3 من منفذي هجوم أدى إلى مقتل شرطي في قرية بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو، وأصيب ووُقف آخرون.

وقال رئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي في تصريحات خلال فاعلية لتأبين الشرطي المقتول الأحد، إنه "كان أعضاء من تشكيل شرطي أو عسكري أجنبي محترف نفذوا الهجوم الإرهابي".

وأضاف: "قتلنا 3 منهم، ويوجد جرحى وموقوفون".

بدوره قال وزير الداخلية جلال سفيتشلا إن 3 من منفذي الهجوم قُتلوا، ووُقف 6، 2 من منفذي الهجوم و4 ساندوهم عبر اتصال لا سلكي.

وأوضح أن أعمال البحث عن بقية منفذي الهجوم جارية.

ولفت إلى أن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة.

وصباح الأحد قُتل شرطي وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحين صرب النار عليهما بعدما أغلقوا طريقاً في منطقة بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو.

وفي وقت سابق الأحد قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، في منشور على منصة "إكس"، إن "شرطياً قُتل اليوم في أثناء أداء واجبه، وأصيب آخر في مدينة زفيتشان الشمالية".

واتهم كورتي صربيا بدعم المسلحين قائلاً إن "رعاية صربيا للعنف والإرهاب تُعَدّ انتهاكاً صارخاً لأمننا القومي والقانون والمبادئ والقيم الدولية".

وطالب صربيا بـ"التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية في الشمال".

ولم يصدر من الجانب الصربي تعليق فوري على اتهامات رئيس الوزراء الكوسوفي.

وفي مايو/أيار 2023 تصاعدت حدة التوترات بشمال كوسوفو، عقب الانتخابات البلدية في المناطق التي يهيمن عليها الصرب، ما دفع حلف الناتو إلى اتخاذ قرار بنشر 700 جندي إضافي في مهمة حفظ السلام في كوسوفو بعد إصابة 93 من جنوده.

وعام 2008 أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا، ليعترف بها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا، إلا أن صربيا لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها.