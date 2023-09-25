تبادلت القوات الروسية والأوكرانية الهجوم بالطائرات المسيرة منذ مساء الأحد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وحسب وكالة الإعلام الروسية فإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية شاركت في صد هجوم بطائرات مسيرة على منطقة تولا المتاخمة لمنطقة موسكو من الشمال.

ونقلت الوكالة عن وزارة الأمن الإقليمي قولها إنه وفقاً للمعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن وقوع أضرار أو إصابات.

فيما أكدت وكالة تاس للأنباء أن اثنين من المطارات الرئيسية في موسكو هما فنوكوفو ودوميدوفو قيدا حركة الملاحة الجوية ووجها الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

وأعلن حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت اليوم الاثنين أن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة على المنطقة ألحق أضراراً بعدة منازل ومبنى إداري.

ولم يُعرف على الفور حجم الهجوم على مدينة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.

على الجانب الآخر قال حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا أوليه كيبر صباح اليوم الاثنين، إن القوات الروسية نفذت هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل على أوديسا مما أدى إلى إصابة امرأة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء المنطقة.

وأضاف كيبر على تطبيق تليغرام أن حريقاً اندلع في المركز الإداري لمنطقة أوديسا لكنه أُخمِدَ على الفور، ولم يُعرَف بعد حجم الهجوم والأضرار، حسب رويترز.

كما أكد حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، أن القوات الروسية قصفت المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا الأحد، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية على الأقلّ، في حين قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها تتصدى بنجاح للقوات الروسية في الشرق والجنوب.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقوات بلاده بسبب النجاحات التي حقّقَتها في منطقتَي الهجوم المضادّ المستمرّ منذ ثلاثة أشهر، لكنه لم يُعطِ أي مؤشر على أي تحرك جديد إلى الأمام.

وقال حاكم خيرسون على تطبيق تليغرام إن القصف من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا أصاب منازل خاصة في بريسلاف، على الضفة الغربية التي تسيطر عليها أوكرانيا. ولقي رجل حتفه في قرية لفوف المجاورة.

وتسببت غارة جوية على مدينة خيرسون، المدينة الرئيسية في المنطقة، في إصابة خمسة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني.

وترك الجيش الروسي مواقعه على الضفة الغربية للنهر وفي مدينة خيرسون أواخر العام الماضي.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن قوات البلاد صدت هجمات روسية على قريتين بالقرب من باخموت، حيث تحاول كييف استعادة الأرض التي خسرتها عندما سقطت المدينة في أيدي القوات الروسية في مايو/أيار.

وأردفت في تقريرها المسائي بأن القوات الروسية "حاولت استعادة المواقع التي خسرتها بالقرب من كليشيفكا، لكنها لم تنجح".