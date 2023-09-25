سياسة
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تركيا.. تحييد إرهابيَّين مطلوبَين بمذكرتين حمراء ورمادية في شرناق وديار بكر
تُواصِل القوات الأمنية التركية عمليات مكافحة الإرهاب، وفي هذا الإطار حيّدت إرهابيَّين اليوم في عمليات أمنية بولايتي شرناق وديار بكر.
تركيا.. تحييد إرهابيَّين مطلوبَين بمذكرتين حمراء ورمادية في شرناق وديار بكر
تحييد إرهابيَّين مطلوبَين في عمليات أمنية بشرناق وديار بكر. / Others
25 سبتمبر 2023

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا تحييد إرهابيَّين، أحدهما مطلوب لأجهزة الأمن بمذكرة حمراء والثاني بأخرى رمادية.

وأوضح قايا في منشور على منصة إكس، الاثنين، أن تحييد الإرهابيَّين جرى في عمليات أمنية بولايتَي شرناق وديار بكر.

وأكد الوزير أن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر دون أي تهاون أو تقاعس، وأن دماء الشهداء الأتراك لن تذهب سدى.

وتكافح القوات التركية التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين والحدود داخل البلاد وخارجها.

وقبل أيام أعلن وزير الداخلية التركي تحييد 258 إرهابياً وإحباط تنفيذ 44 عملاً إرهابياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقال: "نفذنا 43 ألفاً و490 عملية أسفرت عن تحييد 258 إرهابياً، بينهم 214 ينتمون إلى تنظيم PKK و42 إلى تنظيم غولن و2 ينتميان إلى تنظيمات إرهابية يسارية".

وأشار إلى القبض على 75 ألفاً و442 مهاجراً غير نظامي في 1285 عملية نفذتها قوات بلاده خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، جرى ترحيل 32 ألفاً و563 منهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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