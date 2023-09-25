يتطلع اللبنانيون إلى عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 بالمياه الإقليمية اللبنانية، إذ يطغى التفاؤل عليهم بشكل كبير.

والأسبوع الماضي قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الأمم المتحدة: "اسمحوا لي أن أسجّل ارتياح لبنان لبدء عملية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية، ورغبته في لعب دور بنّاء مستقبلاً في مجالات الطاقة في حوض المتوسط".

كان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه أعلن منتصف أغسطس/آب الماضي وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 جنوب البلاد على الحدود مع إسرائيل.

ووقَّع لبنان في فبراير/شباط 2018 عقداً مع ائتلاف شركات نفطية بقيادة توتال، الذي يضم إيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية -التي انسحبت في ما بعد وحلّت مكانها قطر للطاقة- للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية.

مراحل التنقيب

وكشف المدير التنفيذي لمنظمة استدامة البترول والطاقة مروان عبد الله عن المراحل التي يمرّ بها التنقيب.

وقال: "بعد وصول باخرة التنقيب تحضّر الأرضية أو القاعدة الخاصة لمدّ قساطل تحت المياه، وهذا ما بدأته الشركة المشغّلة أواخر أغسطس/آب في البلوك رقم 9".

وأشار إلى أن هناك مرحلتين، "الأولى هي المرحلة فوق سطح البحر حتى قعره، ثم يجري الحفر في القعر"، لافتاً إلى أن كل مرحلة في التنقيب تحتاج إلى نحو 68 يوماً أو 3 أشهُر وفقاً لظروف البحر والطقس في الشتاء.

تقديرات لبلوك 9

وحسب خبراء النفط فإنّ معطيات عدة تجعل الآمال كبيرة في البلوك رقم 9.

ويوضح عبد الله أن المعطى الأول يشير إلى أن المنطقة التي يجري الحفر فيها "بِكر" ولم تتعرض للحفر سابقاً، لذا فاحتمال إيجاد النفط أو الغاز من المرة الأولى فيها يتراوح بين 22% و27%.

وأضاف: "المعطى الثاني هو إيجاد النفط في البلوكات المجاورة للبلوك رقم 9 في إسرائيل (كاريش) وقبرص (أفروديت)، لذا الاحتمال كبير بإيجاد كميات أيضاً في البلوك اللبناني".

ثقة بالدولة

من جانبه قال الخبير الاقتصادي اللبناني عماد عكوش: "التنقيب عن البلوك رقم 9 بدأ.. نحن واثقون بقدرة الدولة على إدارة الملف".

وأكد أن "إحدى فوائد أي عمليات اكتشاف قريبة أنها ستعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني ولو بشكل نسبي".

وأردف: "في الأشهر المقبلة، في حال التأكد من وجود غاز في البحر، ستعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني وعملة البلد، ويمكن أن تعود الشركات الأجنبية للدخول في مناقصات البلوكات الأخرى".

وطبقاً لإحصاءات غير رسمية، يُقدَّر حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعب، ومن النفط بـ865 مليون برميل.