يواجه السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز وزوجته تهماً بـ"الفساد والرشوة مقابل خدمات غير مشروعة للسلطات المصرية و3 رجال أعمال آخرين في القضية".

وإضافةً إلى مينينديز، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وجّه الادعاء الأمريكي اتهامات إلى 3 رجال أعمال أحدهم المصري الأمريكي وائل حنا، وخوسيه أوريبي وفريد ديبيس.

ووفق لائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية، "عُثر على مئات آلاف الدولارات، وسبائك ذهبية في منزل مينينديز. وأشارت إلى أن الرشوة شملت الذهب والنقود وأقساط الرهن العقاري، وسيارة فاخرة".

واتهم الادّعاء العامّ السيناتور وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز بـ"تلقّي الرشوة من رجال الأعمال الثلاثة مقابل خدمات غير مستحَقَّة لهم، ومساعدة السلطات المصرية عبر مساعدة مسؤولين مصريين عسكريين واستخباريين ودبلوماسيين، ونقل معلومات عن مساعدات واشنطن للقاهرة، وعن موظفي سفارتها بالبلد العربي".

وفي وقت لاحق قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمعة، إن السيناتور الأمريكي بوب مينينديز قرّر التنحي "مؤقتاً" عن منصبه رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهامات إليه وإلى زوجته.

وأوضح شومر في بيان، أن "مينينديز كان موظفاً حكومياً متفانياً ويقاتل دائماً بقوة من أجل شعب نيوجيرسي".

وأضاف: "له الحقّ في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة"، مشيراً إلى أن "مينينديز قرّر التنحي مؤقتاً عن منصبه رئيساً للجنة العلاقات الخارجية حتى يُحَلّ الأمر".

وهذه هي المرة الثانية التي توجّه فيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات بالفساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات.

ويحقّق مدّعون بمكتب المدّعي العامّ الأمريكي بالمنطقة الجنوبية في نيويورك، فيما إذا كان مينينديز أو زوجته "تلقَّيا هدايا غير مستحَقَّة"، إضافة إلى تهم أخرى.

ووَفْق إعلام أمريكي، ينفي مينينديز بشدةٍ ارتكابَ أي مخالفات.