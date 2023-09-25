فتحت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع الأخير من الربع الثالث من العام على تراجع، بعد ما شعر مستثمرون بالقلق إزاء توجُّه أسعار الفائدة للبقاء مرتفعة لفترة أطول، كما ضغط ضعف أسهم الشركات المنكشفة على الصين على المؤشر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

كذلك نزل مؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة مع تنامي المخاوف بشأن أوضاع أكبر اقتصاد في القارة بعد أن قال وزير البيئة إن الحكومة ستعلّق إلى أجل غير مسمّىً خطط معايير العزل الأكثر صرامة للبنايات لمساعدة القطاع المتعثر.

وسجلت الأسهم الألمانية أسوأ أداء في المنطقة حتى الآن، في هذا الفصل، إذ تراجعت 3.9 بالمئة مقارنة مع 2.2 بالمئة تراجعها ستوكس 600.

وهبطت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل "إل في إم إتش" بنسبة 0.6 بالمئة وكيرينغ بنسبة اثنين بالمئة، وسط استمرار المخاوف بشأن النمو في ثاني أكثر اقتصاد في العالم.

في حين ارتفع سهم أسترازينيكا 0.9 بالمئة بعد أن أصدرت شركة جيفريز توصية لسهم شركة الأدوية بالشراء بعد أن كانت بالاحتفاظ.

وقبل أيام أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهما أشارا إلى احتمال حدوث مزيد من الارتفاعات مستقبلاً مع استمرار قلقهما إزاء التضخم.

كما أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 بالمئة، في حين رفع البنكان المركزيان في السويد والنرويج سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية.