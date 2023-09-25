سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس التركي يصل إلى نخجوان للقاء نظيره الأذربيجاني
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له إلى مطار نخجوان، وكان في استقباله نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ومسؤولون آخرون، ومن المنتظر أن يبحث الرئيسان العلاقات الثنائية والتطورات في قره باغ.
الرئيس التركي يصل إلى نخجوان للقاء نظيره الأذربيجاني
أردوغان / صورة: AA
25 سبتمبر 2023

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إلى منطقة نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم، تلبية لدعوة نظيره الاذربيجاني إلهام علييف.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار نخجوان، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ومسؤولون آخرون.

ويرافق أردوغان في زيارته التي تستغرق يوماً واحداً، وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والطاقة ألب أرسلان بيرقدار، والنقل عبد القادر أورال أوغلو، والتجارة عمر بولات، ومسؤولون آخرون.

وحسب بيان أصدرته الأحد دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، سيبحث الرئيسان العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في قره باغ، والقضايا الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيسان في حفل وضع حجر أساس مشروع مد خط غاز إغدير-نخجوان وحفل افتتاح مجمع نخجوان العسكري بعد اكتمال أعمال التجديد، وفقاً للبيان.

ونخجوان إقليم يتبع أذربيجان تبلغ مساحته نحو 5363 كيلومتراً مربعاً، وهو منفصل جغرافياً عن باقي أذربيجان، ويكون الوصول إليه عبر المرور بإيران أو أرمينيا، ويمتلك الإقليم حدوداً قصيرة مع تركيا بطول نحو 17 كم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us