وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إلى منطقة نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم، تلبية لدعوة نظيره الاذربيجاني إلهام علييف.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار نخجوان، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ومسؤولون آخرون.

ويرافق أردوغان في زيارته التي تستغرق يوماً واحداً، وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والطاقة ألب أرسلان بيرقدار، والنقل عبد القادر أورال أوغلو، والتجارة عمر بولات، ومسؤولون آخرون.

وحسب بيان أصدرته الأحد دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، سيبحث الرئيسان العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في قره باغ، والقضايا الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيسان في حفل وضع حجر أساس مشروع مد خط غاز إغدير-نخجوان وحفل افتتاح مجمع نخجوان العسكري بعد اكتمال أعمال التجديد، وفقاً للبيان.

ونخجوان إقليم يتبع أذربيجان تبلغ مساحته نحو 5363 كيلومتراً مربعاً، وهو منفصل جغرافياً عن باقي أذربيجان، ويكون الوصول إليه عبر المرور بإيران أو أرمينيا، ويمتلك الإقليم حدوداً قصيرة مع تركيا بطول نحو 17 كم.