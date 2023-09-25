تواجه اليونان، التي تعرضت هذا العام لكوارث طبيعية قاسية من حرائق ضخمة وفيضانات وما رافقها من تضرر شبكات المياه والصرف الصحي، مخاطر حقيقية تهدّد الصحة العامة للسكان وسط مخاوف من انتشار الأمراض المُعدية.

وكان ما شهدته اليونان عام 2023 جزءاً من الكوارث المناخية التي اجتاحت جميع أنحاء العالم، بخاصة منطقة البحر الأبيض المتوسط التي كان لها نصيب الأسد من موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي ضربت أيضاً "إسبانيا وإيطاليا وتركيا وبلغاريا وإيطاليا وآخرها ليبيا".

وصُنّفت الحرائق التي اندلعت في الغابات الضخمة في منطقة أتيكا الوسطى ومنطقة إيفروس الشمالية الشرقية في اليونان في يوليو/تموز الماضي على أنها الأكبر في أوروبا خلال الأعوام العشرين الماضية، حيث التهمت أكثر من 80 ألف هكتار من الغابات.

خبراء ومنظمات صحية محلية ودولية قالوا إن هذه الحرائق شكلت تهديدات مباشرة وغير مباشرة على الصحة العامة في اليونان، إذ ازدادت إصابات الحروق والإصابات الناجمة عن التعرض المباشر للهب أو الحرارة الإشعاعية، والأمراض إما المرتبطة بالحرارة مثل الجفاف وضربة الشمس، وإما المزمنة المتعلقة بالجهاز التنفسي بسبب الدخان المُنبعث.

كما أثارت الفيضانات التي اجتاحت منطقة ثيساليا (وسط) في سبتمبر/أيلول الجاري مخاوف جدية على الصحة العامة في اليونان، إذ دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بشبكات المياه في عديد من المدن، وتركت عشرات الآلاف من الأشخاص دون مياه نظيفة، وقتلت مئات الآلاف من الحيوانات.

أمراض مُعدية

وقال ديميتريوس باراسكيفيس وكاسياني ميلو، من كبار الخبراء بمنظمة الصحة اليونانية (EODY)، إنّ المخاطر الصحية الرئيسية الناجمة عن مياه الفيضانات الراكدة تتمثل في "الأمراض المُعدية التي تنتقل عن طريق المياه أو القوارض أو الحيوانات الأخرى".

وأوضحا أن "جودة المياه يجري اختبارها بشكل مستمر، وأن جهوداً كبيرة يجري بذلها لاستعادة أنظمة شبكات المياه في المناطق المتضررة".

وأشار إلى أنه بالتزامن مع "اكتشاف حالات فيروس غرب النيل خلال هذا الصيف في بعض المناطق المتضررة، جرى اتخاذ تدابير محددة تُبقي سلطات الصحة العامة في حالة يقظة".

وتابعا أن "عمليات المراقبة في المناطق المتضررة بعد الفيضانات الكارثية جرى تكثيفها، فيما لم تحدد تلك الأنظمة أي مخاطر صحية شديدة على السكان حتى الآن".

وأضاف الخبيران أن السلطات "اتخذت إجراءات لضمان التحديد المبكر للمخاطر المحتملة، بما في ذلك الاختبارات المعملية المكثفة وتنفيذ نظام مخصص لمراقبة المتلازمات في المناطق المتضررة".

ثلاثي قاتل

من جانبه قال كبير خبراء علم الأوبئة في كلية الطب بجامعة أثينا، جيكاس ماجيوركينيس، إن "المصدر الرئيسي لمخاطر الصحة العامة في ثيساليا (وسط) هو مزيج من المياه الراكدة والأضرار التي لحقت بشبكات الصرف الصحي والحيوانات الميتة".

وأضاف: "لا يمكن فصل هذه المصادر الثلاثة الموجودة حالياً في ثيساليا، فجميعها مختلطة وتمثل جزءاً من نفس المصدر للأمراض المُعدية المحتملة".

وحسب ماجيوركينيس فإن أبرز الأمراض الرئيسية المحتملة تتمثل في "التهاب المعدة والأمعاء المعدي، والتهاب الكبد من نوع A وE الناتج عن اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه الراكدة، وداء البريميات بسبب موت القوارض في المياه الراكدة".