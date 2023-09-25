يقترب يورغ بروفيت، مرشّح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، من الفوز برئاسة بلدية نوردهاوزن في ولاية تورينغن الواقعة في ألمانيا الشرقية سابقاً، في انتخابات يوم الأحد القادم.

وبينما تُعد حظوظ بروفيت (61 عاماً) هي الأوفر للفوز، فإن تقلده هذا المنصب سيكون بمثابة "كارثة"، حسب رأي القائمين على إدارة المؤسسة التذكارية لمعسكر اعتقال قريب يعود إلى الحقبة النازية.

يُذكر أن نحو 60 ألف شخص احتُجزوا في معسكر السخرة ميتلباو دورا، الذي كان تابعاً لمعسكر الاعتقال بوخنفالد، الواقع على بُعد 6 كيلومترات فقط عن وسط نوردهاوزن.

وأُجبر المعتقلون فيه آنذاك على تصنيع صواريخ "في-2" في ظل ظروف وحشية تحت الأرض.

صعود اليمين المتطرف

حصل بروفيت على 42.1% من الأصوات في الجولة الأولى لانتخابات رئاسة البلدية في وقت سابق هذا الشهر، فيما فاز خصمه كاي بوخمان بـ23.7% فقط.

وتراجع الكثير من السكان عن تأييد المرشح المستقل بوخمان، الذي تولى السلطة على مدى السنوات الست الماضية، بعدما اختلف مرّات عدة مع مجلس بلدية المدينة.

وأدى الجدل إلى دعوات لبداية جديدة، وبالتالي دخل بروفيت على خط المنافسة. وعلى غرار الكثير من أعضاء الحزب اليميني المتشدد، اتُّهم بروفيت بالتطرف وبتحوير التاريخ.

وكان للمرشح اليميني الكثير من التصريحات المثيرة للجدل، التي يبدو أنها لم تنجح هذه المرة في ثني الناخبين.

وكشف استطلاع نشرته مؤسسة "فريدريش إيبرت" هذا الأسبوع عن أن المواقف اليمينية المتطرّفة تنتشر في ألمانيا. ويمكن حالياً تصنيف 8% من الألمان على أنهم يتبنون مواقف يمينية متطرفة واضحة، مقارنةً مع 2 إلى 3% في السنوات السابقة، وفق المؤسسة.

وسيكون بالتالي فوز بروفيت الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة نجاحات، حققها حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي تأسس عام 2013 كمجموعة مناهضة لليورو، قبل أن يستغل مشاعر الغضب السائدة حيال موجة الهجرة الكبيرة، التي شهدتها ألمانيا مؤخراً.

وحصل الحزب في يونيو/حزيران على أول منصب له على الإطلاق في إدارة مقاطعة في تورينغن أيضاً، فيما تولّى في الشهر التالي لأول مرة رئاسة بلدية في ساكسونيا أنهالت المجاورة.

ونال 22% في استطلاعات الرأي الأخيرة، ليتقدّم على حزب المستشار أولاف شولتز الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، متخلّفاً ببضع نقاط فقط عن الحزب المحافظ المعارض الرئيسي.