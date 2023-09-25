وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين، حجر أساس خط أنابيب "إغدير-نخجوان" لنقل الغاز الطبيعي.

جاء ذلك عقب لقائهما الثنائي في المجلس الأعلى (البرلمان) بجمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان.

وشارك الرئيسان عبر اتصال مرئي في مراسم وضع حجر أساس خط أنابيب إغدير (تركيا)-نخجوان (أذربيجان).

وأكّد الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف أهمية مشروع خط أنابيب غاز "إغدير-نخجوان" من حيث تعزيز شراكة بلاده مع أذربيجان والمساهمة في أمن إمدادات الطاقة بأوروبا.

وقال: "خط أنابيب غاز إغدير-نخجوان يعزز شراكتنا مع أذربيجان في مجال الطاقة ويساهم في أمن إمدادات الطاقة بأوروبا".

وأضاف أردوغان أنه "مع النصر الأخير (العملية ضد الإرهاب في قره باغ) فُتحت نوافذ فرص جديدة من أجل تطبيع شامل في المنطقة".

والاثنين، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى منطقة نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم تلبية لدعوة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

ونخجوان، إقليم يتبع أذربيجان تبلغ مساحته نحو 5363 كيلو متراً مربعاً، وهو منفصل جغرافياً عن باقي أذربيجان. ويتطلب الوصول إليه المرور إما عبر إيران وإما أرمينيا، ويمتلك الإقليم حدوداً قصيرة مع تركيا بطول نحو 17 كم.