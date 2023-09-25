سياسة
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سوريا.. العشائر العربية تستأنف قتال PKK الإرهابي وتحرّر ثلاث قرى
تمكنت قوات العشائر العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا من تحرير ثلاث قرى من احتلال تنظيم PKK/YPG الإرهابي بعد استئناف قتالها ضده إثر توقّف المعارك منذ أسبوعين.
سوريا.. العشائر العربية تستأنف قتال PKK الإرهابي وتحرّر ثلاث قرى
العشائر تُطلق معركة جديدة ضد PKK/YPG في دير الزور بسوريا / صورة: Getty Images
25 سبتمبر 2023

أطلقت قوات عشائر عربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا عملية جديدة ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وعادت الاشتباكات بعدما توقفت مدة أسبوعين، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات العشائر ومسلحي التنظيم في قرى ذبيان والطيانة والمحمدية، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

واستطاعت العشائر العربية تحرير ثلاث قرى هي ذبيان والطيانة والراغب بريف المحافظة الشرقي.

ولفتت المصادر إلى إرسال التنظيم الإرهابي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواطن الاشتباكات مع قوات العشائر العربية لمنع تمدّد قوات الأخيرة في مناطق تقبع تحت احتلال التنظيم.

كما أعلن التنظيم الإرهابي حظر تجوال في قرى الصبحة الإبرهية والبصيرية والشاهل وباغوز وذبيان.

واستطاعت قوات العشائر العربية تطهير نحو 33 قرية من الإرهاب في محافظات دير الزور والرقة والحسكة ومناطق في منبج بحلب خلال عمليات نفذتها في الفترة من 27 أغسطس/آب إلى 13 سبتمبر/أيلول 2023.

إلا أن قوات العشائر انسحبت من هذه القرى لاحقاً لمنع سقوط ضحايا مدنيين في هجمات التنظيم الإرهابي، وقبلت الجلوس على طاولة المفاوضات مع القوات الأمريكية (الوسيطة) في المنطقة.

وبذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، احتل تنظيم YPG الإرهابي بدعم أمريكي دير الزور التي يشكل العرب كامل سكانها.

ويُجنّد التنظيم الإرهابي الأطفال العرب في المناطق التي يسيطر عليها، ويجبرهم على القتال في صفوفه.

كما يبيع التنظيم النفط لحكومة النظام السوري بطرق غير مشروعة متجاوزاً العقوبات الأمريكية، ويستخدم تلك الأموال لتمويل أنشطته ويحرم سكان المنطقة من الخدمات والمساعدات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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