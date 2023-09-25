أطلقت قوات عشائر عربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا عملية جديدة ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وعادت الاشتباكات بعدما توقفت مدة أسبوعين، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات العشائر ومسلحي التنظيم في قرى ذبيان والطيانة والمحمدية، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

واستطاعت العشائر العربية تحرير ثلاث قرى هي ذبيان والطيانة والراغب بريف المحافظة الشرقي.

ولفتت المصادر إلى إرسال التنظيم الإرهابي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواطن الاشتباكات مع قوات العشائر العربية لمنع تمدّد قوات الأخيرة في مناطق تقبع تحت احتلال التنظيم.

كما أعلن التنظيم الإرهابي حظر تجوال في قرى الصبحة الإبرهية والبصيرية والشاهل وباغوز وذبيان.

واستطاعت قوات العشائر العربية تطهير نحو 33 قرية من الإرهاب في محافظات دير الزور والرقة والحسكة ومناطق في منبج بحلب خلال عمليات نفذتها في الفترة من 27 أغسطس/آب إلى 13 سبتمبر/أيلول 2023.

إلا أن قوات العشائر انسحبت من هذه القرى لاحقاً لمنع سقوط ضحايا مدنيين في هجمات التنظيم الإرهابي، وقبلت الجلوس على طاولة المفاوضات مع القوات الأمريكية (الوسيطة) في المنطقة.

وبذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، احتل تنظيم YPG الإرهابي بدعم أمريكي دير الزور التي يشكل العرب كامل سكانها.

ويُجنّد التنظيم الإرهابي الأطفال العرب في المناطق التي يسيطر عليها، ويجبرهم على القتال في صفوفه.

كما يبيع التنظيم النفط لحكومة النظام السوري بطرق غير مشروعة متجاوزاً العقوبات الأمريكية، ويستخدم تلك الأموال لتمويل أنشطته ويحرم سكان المنطقة من الخدمات والمساعدات.