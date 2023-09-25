سياسة
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أذربيجان.. مدينة شوشة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2024
أعلنت وزارة الثقافة الأذربيجانية اختيار مدينة شوشة درّة مدن إقليم قره باغ عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2024. وتُعدّ شوشة العاصمة التاريخية ولؤلؤة المدن المحررة في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني عام 2020.
أذربيجان.. مدينة شوشة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2024
اختيار مدينة شوشة الأذربيجانية عاصمة للثقافة الإسلامية 2024 / صورة: AA
25 سبتمبر 2023

اختيرت مدينة شوشة درّة مدن إقليم قره باغ، الاثنين، عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2024.

وذكر بيان صادر عن وزارة الثقافة الأذربيجانية أن وزيرها عادل كريملي شارك في المؤتمر الثاني عشر لوزراء ثقافة العالم الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة.

وبيّن أن كريملي اقترح على منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) خلال المؤتمر، تسمية شوشة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2024.

وأضاف البيان أن مقترح كريلمي قوبل بالترحيب بالإجماع لتكون شوشة "عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2024".

وتُعتبر شوشة العاصمة التاريخية ولؤلؤة المدن المحررة في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني عام 2020.

وبُنيت المدينة عام 1752، على يد مؤسس "خانية قره باغ"، باناه علي خان، وتحظى بأهمية كبيرة لدى الأذربيجانيين لكونها تحتضن العديد من المعالم التاريخية وهي مكان ولادة العديد من العلماء والشخصيات الثقافية البارزة في تاريخ البلاد.

واحتلّت القوات الأرمينية المدينة في 8 مايو/أيار 1992، قبل تحريرها على يد الجيش الأذربيجاني في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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