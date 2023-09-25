اختيرت مدينة شوشة درّة مدن إقليم قره باغ، الاثنين، عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2024.

وذكر بيان صادر عن وزارة الثقافة الأذربيجانية أن وزيرها عادل كريملي شارك في المؤتمر الثاني عشر لوزراء ثقافة العالم الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة.

وبيّن أن كريملي اقترح على منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) خلال المؤتمر، تسمية شوشة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2024.

وأضاف البيان أن مقترح كريلمي قوبل بالترحيب بالإجماع لتكون شوشة "عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2024".

وتُعتبر شوشة العاصمة التاريخية ولؤلؤة المدن المحررة في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني عام 2020.

وبُنيت المدينة عام 1752، على يد مؤسس "خانية قره باغ"، باناه علي خان، وتحظى بأهمية كبيرة لدى الأذربيجانيين لكونها تحتضن العديد من المعالم التاريخية وهي مكان ولادة العديد من العلماء والشخصيات الثقافية البارزة في تاريخ البلاد.

واحتلّت القوات الأرمينية المدينة في 8 مايو/أيار 1992، قبل تحريرها على يد الجيش الأذربيجاني في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.