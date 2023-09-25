سياسة
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ليبيا.. أمر بتوقيف ثمانية مسؤولين عقب كارثة فيضانات درنة
أعلن مكتب النائب العام الليبي، الاثنين، توقيف ثمانية مسؤولين عن إدارة مرافق السدود، بينهم رئيس بلدية مدينة درنة، وذلك عقب الفيضانات التي تسببت بها العاصفة "دانيال" قبل أسبوعين في ليبيا مخلفةً أكثر من 3800 قتيل.
ليبيا.. أمر بتوقيف ثمانية مسؤولين عقب كارثة فيضانات درنة
آثار الدمار التي خلّفها إعصار "دانيال" في مدينة درنة شرقي ليبيا   / صورة: AA
25 سبتمبر 2023

أصدر النائب العام الليبي الاثنين أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.

وذكر مكتب النائب العام في بيان أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.

وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أُقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.

واعتبر النائب العام في البيان أن أخطاءهم أسهمت في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان نتيجة الإهمال.

وفيما يتعلق برئيس البلدية، قال البيان إنه لم يستحضر "ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة إضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفاً آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.

وفي 18 من الشهر ذاته أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه إلى التحقيق، عقب تظاهرات غاضبة خرجت في درنة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في عدم صيانة سدود المدينة التي انهارت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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