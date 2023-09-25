أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، لمدة ثلاثة أيام.

وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي إن الانتخابات الرئاسية ستُجرى على مدار ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع أبريل/نيسان المقبل.

وأشار حمزة إلى أن باب الترشّح للانتخابات سيُفتح، من يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحتى يوم 14 من الشهر ذاته.

وأوضح أن الفترة الرئاسية مدتها ستّ سنوات، وستُجرى انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل.

ولم يعلن بعد الرئيس المصري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 2014، عزمه الترشّح لولاية ثالثة.

وبدأ مرشح معارض واحد حتى الآن حملة انتخابية للترشّح للمنصب، وهو النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي.