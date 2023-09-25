أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير/شباط 2024 إلى أجل غير مسمّى.

وقال متحدث الحكومة الانتقالية عبد الله مايغا، في بيان تلاه على الصحفيين بالعاصمة باماكو، إنه "جرى تأجيل الجولة الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية التي أعلن سابقاً عن تنظيمها في 4 و18 فبراير/شباط 2024"، حسبما أفاد موقع قناة "مالي نيوز تي في" (مستقلة).

وأرجع مايغا التأجيل إلى "أسباب فنية وخلافات مع شركة فرنسية IDEMIA بشأن السجل الانتخابي"، وفق البيان.

و"إيديميا" شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات مقرها الرئيسي في فرنسا، توفر خدمات أمنية متعلقة بالهوية وبرامج التعرّف على الوجه وتحديد الهوية البيومترية والتشفير لأكثر من 600 حكومة ومنظمة حكومية وفيدرالية وأكثر من 2300 شركة حول العالم، وفق موقعها الإلكتروني.

وأوضح أن الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية سيُعلن "لاحقاً"، من دون تحديد تاريخ معين.

وفي مايو/أيار 2021، استولى الجيش على الحكم وأعلن رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، تجريد الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.

ومنذ يونيو/حزيران 2021، أصبح غويتا رئيساً انتقالياً للبلاد، وتراجع عن تعهده بإعادة السلطة للمدنيين بعد انتخابات وعد بإجرائها في فبراير/شباط 2022، لكنها لم تتم حتى الآن.