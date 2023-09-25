سياسة
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ضمن اتفاق تعاون.. الجبل الأسود تتسلم ثلاث مركبات عسكرية من تركيا
شهدت بودغوريتشا، عاصمة جمهورية الجبل الأسود تسلّم وزارة الدفاع ثلاث مركبات عسكرية مقدّمة من تركيا، في إطار اتفاقية التعاون العسكري والمالي المبرمة بين البلدين عام 2019 بهدف تعزيز التعاون العسكري.
ضمن اتفاق تعاون.. الجبل الأسود تتسلم ثلاث مركبات عسكرية من تركيا
المركبات العسكرية الثلاث الممنوحة للجبل الأسود تأتي في إطار اتفاقية التعاون العسكري والمالي المبرمة مع تركيا عام 2019 / صورة: AA
25 سبتمبر 2023

تسلّمت وزارة دفاع جمهورية الجبل الأسود، الاثنين، ثلاث مركبات عسكرية مقدّمة من تركيا.

وجرت مراسم التسليم داخل إحدى الثكنات العسكرية، بحضور وزير الداخلية بالجبل الأسود ومنسق وزارة الدفاع فيليب أدزيتش، والسفير التركي في بودغوريتشا (عاصمة الجبل الأسود) باريش قالقافان.

وفي كلمته، قال أدزيتش، إن تركيا والجبل الأسود تتمتعان بعلاقات أكبر من مجرد شراكة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون الدفاعي بينهما.

وأشاد الوزير بالمركبات العسكرية الثلاث التي منحتها تركيا لبلاده، مبيناً أنها مؤشر إلى دعم أنقرة العسكري لبودغوريتشا.

بدوره، قال السفير قالقافان إن تركيا قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الـ20 الأخيرة، في مجال الصناعات الدفاعية.

وشدّد على عزم أنقرة تواصل التعاون العسكري مع بودغوريتشا، لافتاً إلى استعداد المدارس العسكرية في تركيا لاستقبال الطلاب من الجبل الأسود في المرحلة المقبلة.

يذكر أن تركيا منحت المركبات العسكرية الثلاث للجبل الأسود في إطار اتفاقية التعاون العسكري والمالي المبرمة بين البلدين عام 2019 بهدف تعزيز التعاون العسكري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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