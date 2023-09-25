أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أن أول دفعة من دبابات "أبرامز" الأمريكية وصلت إلى كييف.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" إنه تلقى "أخباراً جيدة" من وزير الدفاع رستم عمروف، تفيد بأن "دبابات أبرامز موجودة بالفعل في أوكرانيا".

وشكر زيلينسكي الحلفاء على "الوفاء بتعهداتهم"، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي تعهدت سابقاً بإرسال 31 دبابة من طراز "أبرامز إم1" إلى كييف.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بنظيره الأوكراني، في البيت الأبيض، عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، وتسليم دبابات أبرامز.

وقال بايدن: "وافقت اليوم على الدفعة التالية من المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، بما في ذلك المزيد من المدفعية والذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات، والأسبوع المقبل، ستُسلّم أولى دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا".

وفي يناير/كانون الثاني 2023، أعلن بايدن أن واشنطن ستزود كييف بـ31 دبابة "أبرامز إم1" لدعم حربها ضد روسيا، مع تدريب القوات الأوكرانية على سبل الصيانة والاستخدام على يد خبراء أمريكيين.

وفي 8 يونيو/حزيران الماضي، بدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من الدعم العسكري المقدم من الدول الغربية.