قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الاثنين، نقطة رصد عسكرية تابعة لحركة "حماس" شرقي قطاع غزة.

وجاء القصف الإسرائيلي عقب انتهاء تظاهرات نظّمها عشرات الشبان الفلسطينيين، لليوم التاسع على التوالي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قصف "قبل وقت قصير، باستخدام طائرة مسيّرة، موقعاً عسكرياً لمنظمة حماس بقطاع غزة".

وأوضح أنه "بالقرب من هذا الموقع، أطلق مسلح فلسطيني النار على قوة إسرائيلية في وقت سابق الاثنين، خلال التظاهرات قرب السياج الحدودي، من دون وقوع إصابات".

ومساء الأحد، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، موقعين عسكريين تابعين لـ"حماس" شرقي قطاع غزة، بعد نشوب عدة حرائق داخل مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة"، جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ولليوم التاسع على التوالي، يتظاهر مئات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل "تنديداً باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة".

وفي وقت سابق الاثنين، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية وذلك لليوم الثاني على التوالي بمناسبة "يوم الغفران" اليهودي.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتجري على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.