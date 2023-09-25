سياسة
2 دقيقة قراءة
باستخدام طائرة مسيّرة.. إسرائيل تقصف نقطة رصد للمقاومة شرقي غزة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية نقطة رصد عسكرية تابعة لحركة "حماس" شرقي قطاع غزة، عقب انتهاء تظاهرات نظّمها عشرات الشبان الفلسطينيين، لليوم التاسع على التوالي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
باستخدام طائرة مسيّرة.. إسرائيل تقصف نقطة رصد للمقاومة شرقي غزة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، موقعين عسكريين تابعين لحركة حماس شرقي قطاع غزة / صورة: AA
25 سبتمبر 2023

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الاثنين، نقطة رصد عسكرية تابعة لحركة "حماس" شرقي قطاع غزة.

وجاء القصف الإسرائيلي عقب انتهاء تظاهرات نظّمها عشرات الشبان الفلسطينيين، لليوم التاسع على التوالي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قصف "قبل وقت قصير، باستخدام طائرة مسيّرة، موقعاً عسكرياً لمنظمة حماس بقطاع غزة".

وأوضح أنه "بالقرب من هذا الموقع، أطلق مسلح فلسطيني النار على قوة إسرائيلية في وقت سابق الاثنين، خلال التظاهرات قرب السياج الحدودي، من دون وقوع إصابات".

ومساء الأحد، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، موقعين عسكريين تابعين لـ"حماس" شرقي قطاع غزة، بعد نشوب عدة حرائق داخل مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة"، جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ولليوم التاسع على التوالي، يتظاهر مئات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل "تنديداً باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة".

وفي وقت سابق الاثنين، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية وذلك لليوم الثاني على التوالي بمناسبة "يوم الغفران" اليهودي.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتجري على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us