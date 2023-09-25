سياسة
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السويد.. حريق متعمّد يصيب مسجداً بأضرار جسيمة في إسكيلستونا
تسبّب حريق متعمّد بأضرار جسيمة في مسجد جنوب شرق السويد. وقال مدير الاتصالات بالمسجد إن سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرّض لتهديدات واعتداءات، مضيفاً أنهم متأكدون من أن هذا كان حريقاً متعمّداً.
السويد.. حريق متعمّد يصيب مسجداً بأضرار جسيمة في إسكيلستونا
الشرطة المحلية قالت إن المسجد غير صالح للاستخدام بسبب الأضرار، مضيفةً أن التحقيق جار بالحادث. / صورة: AA
25 سبتمبر 2023

أُصيب مسجد في جنوب شرق السويد بأضرار جسيمة، الاثنين، إثر حريق "متعمّد"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مدير الاتصالات بالمسجد أنس دينيش، لإذاعة SR الحكومية، إن الحريق في منطقة أربي بمدينة إسكيلستونا "نتج عن حريق متعمّد".

وأضاف أن سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرّض لتهديدات واعتداءات، مضيفاً أنهم متأكدون من أن هذا كان حريقاً متعمداً.

من جانبها، ذكرت الشرطة المحلية في بيان نشرته عبر موقعها، أن المسجد غير صالح للاستخدام بسبب الأضرار، مضيفةً أن التحقيق جار بالحادث.

وقال أندرس سيسلر، الضابط في فريق الإنقاذ: "لن يكون المبنى الرئيسي (للمسجد) قابلاً للإنقاذ.. احترق المبنى من السقف".

ولم تسجل إصابات مرتبطة بالحريق، إذ لم يكن أحد في المسجد عندما اندلع، وفق سيسلر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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