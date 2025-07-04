وقال ترمب للصحفيين: "كانت مكالمة طويلة، تحدثنا عن العديد من الأمور بما في ذلك إيران، وتحدثنا أيضاً، كما تعلمون، عن الحرب مع أوكرانيا. أنا لست سعيداً باستمرار الحرب".

وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان قد اقترب من التوصل لاتفاق يضع حداً للحرب الروسية-الأوكرانية، قال ترمب: "كلا، لم أحرز أيّ تقدم معه على الإطلاق".

وبشأن الملف الإيراني، أفاد الرئيس الأمريكي بأن "إيران تريد التحدث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدث معي، وحان الوقت لأن يفعلوا ذلك".

وتابع قائلاً: "نحن لا نريد إيذاءهم، نحن نتطلع إلى أن يكونوا دولة مرة أخرى".

"لن نتخلى عن أهدافنا"

من جهته، قال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين، إنّ بوتين أبلغ ترمب أنّ "روسيا ستحقق الأهداف التي حددتها، أي القضاء على الأسباب العميقة المعروفة جداً، والتي أدت إلى الوضع الراهن".

وأضاف: "لن تتخلى روسيا عن هذه الأهداف"، مشيراً إلى أنه "تحدّث أيضاً عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة عملية التفاوض".

وتابع أن "بوتين قال إننا نواصل البحث عن حل سياسي للنزاع يجري التفاوض عليه".

على صعيد آخر، أفاد الكرملين بأن بوتين أكّد لترمب وجوب حل جميع النزاعات في الشرق الأوسط "دبلوماسياً"، بما في ذلك الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.