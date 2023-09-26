سياسة
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بينهم أطفال.. إصابات بهجوم تنظيم YPG/PKK الإرهابي على قرية في دير الزور
هاجم تنظيم YPG/PKK الإرهابي قرية ذبيان في دير الزور وأصاب 10 مدنيين بينهم 4 أطفال بعد تجدُّد الاشتباكات بين عناصر التنظيم والعشائر العربية.
بينهم أطفال.. إصابات بهجوم تنظيم YPG/PKK الإرهابي على قرية في دير الزور
تجددت الاشتباكات بين قوات العشائر العربية وعناصر التنظيم الإرهابي / صورة: Getty Images
26 سبتمبر 2023

أصيب 10 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال جراء هجوم شنه عناصر من تنظيم YPG/PKK الإرهابي الاثنين، على إحدى القرى في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية بأن إرهابيي التنظيم شنوا هجوماً بالمسيرات على قرية ذبيان التي حرّرَتها عشائر عربية من أيدي التنظيم في دير الزور، وأن الهجوم أسفر عن إصابة 10 مدنيين بينهم 4 أطفال.

وتتواصل الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم بين العشائر العر بية وإرهابيي YPG/PKK في قرى المحمدية والطيانة والراغب وحردوب وبصيرة وغرانيج وشحيل.

وحلّقَت مروحيات تابعة للجيش الأمريكي تحليقاً منخفضاً على خط الاشتباكات.

وصباح الثلاثاء استأنفت قوات عشائر عربية في دير الزور عملية جديدة ضد YPG/PKK الإرهابي.

وسبق أن طهّرَت قوات العشائر العربية نحو 33 قرية من الإرهاب في محافظات دير الزور والرقة والحسكة ومناطق في منبج بحلب خلال عمليات نفذتها في الفترة من 27 أغسطس/آب إلى 13 سبتمبر/أيلول 2023.

وانسحبت قوات العشائر لاحقاً لمنع سقوط ضحايا مدنيين في هجمات التنظيم الإرهابي، بعد وساطة قادتها القوات الأمريكية في المنطقة بين التنظيم الإرهابي والعشائر العربية.

وعلى الرغم من الوساطة الأمريكية فإن التنظيم الإرهابي شنّ حملة اعتقالات في القرى والمناطق العربية.

وبذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، احتلّ تنظيم YPG الإرهابي بدعم أمريكي دير الزور التي يشكّل العرب كامل سكانها.

ويجنّد التنظيم الإرهابي الأطفال العرب في المناطق التي يسيطر عليها، ويجبرهم على القتال في صفوفه.

ويبيّن تقرير الأمم المتحدة الذي أُعِدّ لعام 2022 بعنوان "الأطفال في مناطق النزاع"، تجنيد تنظيم YPG/PKK أكثر من 1200 طفل.

ويبيع التنظيم النفط لحكومة النظام السوري بطرق غير مشروعة متجاوزاً العقوبات الأمريكية، ويستخدم تلك الأموال لتمويل أنشطته، ويحرم سكان المنطقة من الخدمات والمساعدات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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