يتجه الكونغرس الأمريكي نحو إغلاق مؤسسات حكومية بعد عرقلة جمهوريين يمينيين مساعي إقرار الميزانية.

ويتخوف ملايين الأمريكيين من توقف رواتبهم والإعانات الاجتماعية خلال أيام فقط من هذا الإقرار.

بعد أربعة أشهُر على تجنّبه تخلّفاً كارثياً عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرّة جديدة على شفير أزمة مع توقّع أن تبدأ إجراءات الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.

وتعذّر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدّد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما عاق جهودهم جمهوريون يمينيون يطالبون بخفض كبير للإنفاق.

ولا تحظى قيادة الحزب بالأصوات اللازمة للدفع قدماً بمشروع قانون تمويل قصير الأجل يستند إلى مستويات الإنفاق لعام 2023 لضمان استمرارية تمويل المؤسسات الفيدرالية بعد منتصف ليل السبت/الأحد.

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطيرة على بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض إن "تمويل الحكومة من المسؤوليات الأساسية للكونغرس".

وتابع: "إن لم يبادر الجمهوريون في مجلس النواب لأداء عملهم فعلينا أن نتوقف عن انتخابهم".

وحذّرت إدارة بايدن من أنّ 7 ملايين شخص يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال قد ينقطع التمويل عنهم.

تضاف إلى ذلك مسألة شائكة أخرى تكمن في طلب مساعدات إضافية لكييف، بعدما أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة للكونغرس في الأسبوع الماضي وطلب مزيداً من الأسلحة لقتال القوات الروسية في الحرب المستعرة في بلاده منذ 18 شهراً.

ويؤيّد الحزبان في مجلس الشيوخ مشروع قانون المساعدات البالغة قيمتها 24 مليار دولار، لكنّ مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب يهدّدون بعرقلة إقرار أيّ إجراءات تمويل، بما في ذلك المساعدات.

"موظفون بلا رواتب"

وغالباً ما يتحوّل التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكنّ هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

وعادةً ما تُحَلّ المعضلة قبل تحوّلها إلى أزمة، إلا أنّ احتمالات إغلاق المؤسسات الفيدرالية هذا العام يفاقمها استقطاب حادّ في الكونغرس.

ويخيّم شبح الإغلاق بعد أربعة أشهُر فقط على اقتراب البلاد من تخلّف كارثي عن سداد ديونها، مع ما كان سيترتب عليه من عواقب وخيمة على الاقتصاد في الولايات المتحدة وخارجها.

وتوظّف الحكومة الأمريكية أكثر من مليونَي مدني، إضافة إلى أفراد عسكريين ومقاولين فيدراليين.

وقد يُطلَب من موظفي الخدمة المدنية "غير الضروريين" ملازمة منازلهم خلال الإغلاق، وهؤلاء لن يحصلوا على رواتبهم إلا بعد أن ينتهي الإغلاق ويعودوا إلى العمل.